Neix una plataforma en línia per ajudar les parelles a millorar la seva relació

Les parelles que estan passant per un mal moment, o les que estan bé però volen enfortir els seus vincles tenen una opció per fer-ho a través de la xarxa. Les psicòlogues Rosa Padrosa, Carlota Iglesias i Elena Crespi han unit esforços per crear «Parelles Vives» (parellesvives.com), una plataforma educativa online amb l'objectiu d'ajudar a les parelles a tenir una relació molt més viva i saludable.

Un dels punts forts d'aquest projecte pioner és que inclou un abundant material audiovisual descarregable, dividit en temporades i capítols, on en cadascun dels quals tracta les psicòlogues expliquen untema en concret de la relació amb parella: la teoria triangular de l'amor, com es constitueix l'amor, mites de parella, famílies d'origen, etc. Els usuaris que vulguin beneficiar-se d'aquest servei han de registrar-se i escollir quina modalitat volen: la bàsica, que per un pagament únic de 35 euros permet l'accés il·limitat a vídeos i materials, i la premium, que a banda de l'accés il·limitat als vídeos s'ofereixen dues sessions de 30 minuts d'assessorament personalitzat amb una de les psicòlogues de l'equip. Segons va explicar Iglesias, «el projecte Parelles Vives neix per cobrir una necessitat; hi ha u gruix molt gran de la societat a qui ni se li passa pel cap que hi puguin haver dificultats i no saben ni com demanar ajuda ni a qui demanar-li».



Material descarregable

Per la seva banda, Padrosa detalla que dins de cada capítol hi ha diferent material descarregable per treballar-lo més a fons, per exemple a través d'exercicis per fer de manera individual i en parella. De moment les psicòlogues han gravat una temporada i l'objectiu és fer-ne més tractant temes com la comunicació en parella, la sexualitat o la criança dels fills. A banda d'això, cada divendres emeten videos a través d'Instagram. El servei compta amb un codi de descompte (DESCOMPTEPV) fins a finals d'any.