El jardí terapèutic del sociosanitari de Figueres rep part de la recaptació de l'Oncotrail

El jardí terapèutic del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha rebut un donatiu de 17.600 euros de la Fundació Oncolliga Girona, fruit dels diners recaptats en la cursa solidària Oncotrail del 2019. Amb aquesta aportació es tanca la campanya de mecenatge solidari que durant pràcticament un any la FSE ha dut a terme per a ajudar a finançar aquest projecte, que ha transformat la terrassa del primer pis del centre sociosanitari en un jardí mediterrani de 450 metres quadrats.

En total, el jardí terapèutic ha rebut 77.146 euros procedents de 198 donacions d'empreses, associacions, entitats i particulars. Un cop tancada la campanya de mecenatge, a partir d'ara els diners que el projecte rebi es destinaran a sufragar les despeses de dinamització i manteniment de l'espai.

El jardí terapèutic del Bernat Jaume va costar 150.000 euros i es va inaugurar el mes de juny del 2019. S'adreça a més de mil usuaris anuals, entre pacients, familiars i professionals del centre. És un espai exterior dissenyat per a les necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals dels usuaris, perquè els ajuda a mantenir el contacte amb la realitat i els proporciona benestar psicofísic.

Esdevé una eina més del conjunt de tècniques, instruments i atencions que utilitza el Bernat Jaume per tractar les persones que s'hi estan. Es tracta d'un projecte innovador a la demarcació de Girona, ja que no hi ha cap recinte hospitalari que disposi d'una zona similar.

L'eix de l'espai és la Mediterrània: no només com a concepte de paisatge, sinó com una manera d'entendre l'entorn. I està representada per un conjunt de plantes fàcilment reconeixibles per als usuaris i que a la vegada ofereixen moltes possibilitats d'interacció. I amb l'objectiu de poder-hi estar durant tot l'any, s'hi han instal·lat pèrgoles i porxos.