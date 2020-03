Quan resisteix el COVID-19 sobre diferents superfícies?

El virus que causa la malaltia per coronavirus, covid-19, roman estable durant diverses hores o dies en aerosols i en superfícies, segons un nou estudi dels científics dels Instituts Nacionals de Salut i els Centres per al Control i Prevenció de Malalties d'Estats Units, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i la Universitat de Princeton publicat a 'The New England Journal of Medicine'.

Concretament, els científics han descobert que el coronavirus SARS-CoV-2 és detectable en aerosols durant fins a tres hores, fins a quatre hores en coure, fins a 24 hores en cartó i fins a dos o tres dies en plàstic i acer inoxidable.

Aquests resultats proporcionen informació clau sobre l'estabilitat del coronavirus i suggereix que les persones poden adquirir-ho a través de l'aire i després de tocar objectes contaminats.

Els científics dels NIH, de la instal·lació de Montana de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses en els Laboratoris Rocky Mountain, van comparar com l'ambient afecta la SARS-CoV-2 i la SARS-CoV-1, que causa la síndrome respiratòria aguda severa (SARS).

El SARS-CoV-1, el seu successor que ara circula per tot el món, va sorgir de la Xina i va infectar a més de 8.000 persones el 2002 i 2003. Va ser eradicat pel rastreig intensiu de contactes i mesures d'aïllament de casos i no s'han detectat casos des de 2004. És el coronavirus humà més relacionat amb la SARS-CoV-2. En l'estudi d'estabilitat, els dos virus es van comportar de manera similar, cosa que malauradament no explica per què covid-19 s'ha convertit en un brot molt més gran.

L'evidència emergent suggereix que les persones infectades amb SARS-CoV-2 podrien estar propagant el virus sense reconèixer o abans de reconèixer els símptomes, suggereixen. Això faria que les mesures de control de malalties que fossin efectives contra la SARS-CoV-1 fossin menys efectives contra el seu successor.

A diferència de la SARS-CoV-1, la majoria dels casos secundaris de transmissió de virus de la SARS-CoV-2 semblen estar passant en entorns comunitaris en lloc d'entorns d'atenció mèdica. No obstant això, els entorns sanitaris també són vulnerables a la introducció i propagació de la SARS-CoV-2, i l'estabilitat de la SARS-CoV-2 en aerosols i en superfícies probablement contribueixi a la transmissió de virus en entorns sanitaris.

Les troballes confirmen les recomanacions dels professionals de la salut pública ja conegudes sobre usar precaucions similars a les de la grip i altres virus respiratoris per prevenir la propagació de la SARS-CoV-2, com evitar el contacte proper amb persones malaltes, evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, quedar-se a casa quan estigui malalt, cobrir-se quan es tussi o esternudi amb un mocador d'un sol ús, després llenci'l a les escombraries i netejar i desinfectar els objectes i les superfícies que es toquen amb freqüència amb un esprai o drap de neteja domèstic.