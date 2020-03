"No s'ha arribat a l'escenari de prioritzar pacients però cal estar preparats"

En les darreres hores s'ha fet públic un document sobre criteris ètics a tenir en compte en la priorització d'ingrés a les UCI en cas de saturació del sistema sanitari pel coronavirus. La presidenta de la Comissió Deontològica del Consell de Col·legi de Metges de Catalunya, Montserrat Esquerda, assegura que no s'està en aquest escenari però "cal estar preparats". "Tots els possibles escenaris han d'estar pensats prèviament, reflexionats i comunicats", ha dit.

Esquerda ha desitjat no arribar-hi però, si passa, és necessari que les decisions "no recaiguin en cada metge" sinó que hi hagi documents amb criteris avalats per una amplia majoria, com busca el document en que han participat els col·legis de metges catalans.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ja va elaborar un document previ aquest cap de setmana en el que establia diferents consideracions deontològiques, la primera de les quals és l'"autocura dels professionals" i que també aborda la racionalització dels recursos.

El document gràfic en que ha participat el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i que s'ha fet públic aquest divendres és un recurs de decisions ètiques i estableix recomanacions generals relacionades amb les decisions ètiques difícils i l'ingrés a les UCI en situacions excepcionals de crisi.

En l'àmbit de l'ètica, el document recomana aplicar criteris estrictes d'ingrés en UCI "basats en maximitzar el benefici del bé comú" i en aquest punt assenyala que en pacients crítics amb altres patologies crítiques diferents a la covid-19 "s'ha de valorar ingressar prioritàriament el que mes se'n beneficiï".

En línies generals, recomana prioritzar "la maximització de la supervivència a l'alta hospitalària", la "maximització del nombre d'anys de vida salvats" i de "les possibilitats de viure de cada una de les etapes de la vida". Així, emfatitza que "l'edat cronològica (en anys) en cap cas hauria d'ésser l'únic element a considerar en les estratègies d'assignació".

Sobre aquest aspecte, Esquerda insisteix que cal "valorar a cada persona individualment i no pel fet que tingui una edat no valorar-lo". Ha afegit que cal veure a la persona "en el conjunt" i que s'han d'incloure també els valors i preferències que hagi pogut comunicar el pacient, com per exemple si hi ha un document de voluntat anticipades o ha manifestat els seus valors o preferències.

Ha afirmat que l'evolució del coronavirus a Itàlia, ha fet que en la discussió ètica "el tema de l'edat hagi estat prioritari" per a ells. Esquerda ha apostat per fer tots els esforços per no arribar a aquest escenari: "Si som conscients que arribarà un moment en que s'haurà de prioritzar, serem més conscients a l'hora de complir la normativa que se'ns està demanant".

Esquerda ha explicat també que el document busca establir les recomanacions necessàries per a la presa de decisions en qualsevol escenari i que per això es tracta d'un document ampli en que han participat molts professionals sanitaris, societats científiques i col·legis. "És un document molt ampli que agrupa la mirada de molta gent i és per preparar-nos si cal", ha resumit.

La presidenta de la Comissió Deontològica ha valorat que la població està responent "de forma molt adequada", tot i que hi puguin haver casos incívics "puntuals". Amb tot, ha insistit que cal ser conscients que tot el que s'està fent és per intentar no arribar a l'escenari en que s'hagin de prioritzar els recursos per als casos més greus.

De fet, una de les recomanacions del document, que també ha mencionat Esquerda, és comunicar a pacients i familiars l'"excepcionalitat de la situació i la justificació de les mesures proposades", així com que siguin decisions "consensuades, en tant que sigui possible, i públicament defensables".