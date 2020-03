Com funcionen i en què es diferencien els tests ràpids i els PCR?

Són dues les proves que s'estan utilitzant per diagnosticar la infecció per coronavirus, PCR i tests ràpids, el funcionament i temps d'obtenció del resultat difereixen, ha explicat aquest dimarts el Ministeri de Sanitat.

Els tests ràpids són més senzills d'utilitzar i donen el resultat en 10 o 15 minuts, enfront de les diverses hores i la necessitat de personal entrenat que requereix la realització de la tècnica PCR.

En la tècnica PCR (sigles en anglès de "reacció en cadena de la polimerasa"), que s'utilitza de forma freqüent des de fa anys per diagnosticar malalties infeccioses, es pot detectar un fragment del material genètic de virus, en concret del seu ARN.

En aquesta prova es localitza i s'amplifica un fragment de l'ARN de virus, té alta especificitat i sensibilitat i permet detectar la infecció fins i tot en les seves primeres fases, però requereix personal entrenat per a la seva utilització, donada la seva complexitat, i el resultat no s'obté fins hores després de la seva realització.

La investigadora de l'Àrea de Virologia del Centre Nacional de Microbiologia del Centro Nacional de Microbiología de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Inmaculada Casas, informa en el comunicat que aquesta és la prova que s'ha utilitzat des dels primers dies de l'epidèmia perquè els tests ràpids no han estat disponibles des d'un primer moment.

"Fins que no s'ha comptat amb un bon nombre de pacients infectats per poder caracteritzar els anticossos no s'ha pogut desenvolupar", destaca.

Aquests tests ràpids detecten anticossos produïts enfront de virus utilitzant una mostra de sang o proteïnes de virus presents en les mostres respiratòries d'exsudat nasofaringi. Els seus principals avantatges són que es poden realitzar en el domicili del malalt i que els seus resultats s'obtenen en 10 o 15 minuts.

"Es basen en una immunocromatografia en paper, és a dir, una plataforma que té 'enganxades' les proteïnes de virus per detectar anticossos o anticossos específics per detectar les proteïnes del virus. El seu funcionament és similar al del test d'embaràs", matisa la investigadora.

"Gràcies a aquestes eines ràpides es podrà millorar el cribratge en la població i limitar els assajos de PCR només a aquells pacients que, amb simptomatologia, donin un resultat negatiu mitjançant els tests ràpids, la qual cosa permetrà alliberar professionals i recursos en el Sistema Nacional de salut", conclou.