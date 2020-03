Quins pacients tindran prioritat en cas de col·lapse del sistema sanitari?

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona ha presentat un document avalat per una vintena d'especialistes que proposa certes pautes a l'hora de prioritzar els pacients crítics en cas d'un possible col·lapse sanitari per la propagació de la pandèmia del coronavirus.

Davant l'imminent risc de "no poder atendre tots els casos crítics per escassetat de recursos", l'informe recomana que es prioritzin els malalts més greus en funció del seu historial clínic, l'existència de malalties simultànies que puguin agreujar el seu estat de salut, l'evolució mèdica prevista i, en últim lloc, l'edat.

Els experts remarquen la importància d'una presa de decisions "col·legiada, transparent i anònima" i, sempre que sigui possible, seguint unes pautes d'actuació acordades prèviament.

Segons el document, el "comitè de selecció" dels pacients ha d'estar format, com a mínim, per un membre del comitè d'ètica assistencial del centre sanitari i per un metge intensivista de l'hospital, preferentment implicat en el tractament del malalt concret, que rebran mesures de suport emocional per ajudar-los a gestionar moments de crisi.