Una combinació de quimio i immunoteràpia és eficaç per combatre el càncer de pàncrees

Una combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia s'ha mostrat per primera vegada eficaç en pacients amb càncer de pàncrees, segons un estudi en què ha participat l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

L'assaig, els resultats del qual publica avui la revista 'Nature Medicine ", s'ha dut a terme en pacients amb un càncer de pàncrees avançat que no havien respost a la quimioteràpia convencional per veure si una estratègia de combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia era segura i eficaç, i va aconseguir per primera vegada resultats prometedors en malalts amb aquest tipus de càncer.

Segons ha explicat l'oncòloga de l'hospital Vall d'Hebron Teresa Macarulla, el fàrmac utilitzat en aquesta estratègia terapèutica ha aconseguit la designació de medicament orfe per part de l'Agència Europea del Medicament, qualitat que obtenen aquells medicaments que semblen prometedors en tumors per als que hi ha una necessitat d'alternatives terapèutiques.

Macarulla ha destacat que tot i que en els últims anys la immunoteràpia està aconseguint grans avenços en el tractament del càncer, fins ara no havia estat eficaç en tumors de pàncrees, però aquest estudi ha demostrat resultats prometedors tractant pacients amb càncer de pàncrees amb la combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia.

Teresa Macarulla, investigadora principal del Grup de Tumors gastrointestinals i Endocrins de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que dirigeix Josep Tabernero, s'ha mostrat però cauta "perquè l'estudi incloïa un nombre modest de pacients, encara que ens permet per fi desenvolupar la immunoteràpia per tractar el càncer de pàncrees, ja que hem aconseguit tant una taxa de resposta important com una durada d'aquesta resposta major de l'esperada".

"Altres assajos d'immunoteràpia havien demostrat ser ineficaços en el tractament d'aquests tumors, així que es va buscar canviar la biologia del tumor per tenir un ambient més favorable per respondre a la immunoteràpia; per a això combinem dues estratègies d'immunoteràpia amb la quimioteràpia", ha detallat Macarulla.

Així, els oncòlegs van combinar dos fàrmacs anticancerígens que ajuden a el sistema immunitari (pembrolizumab i BL-8040) amb un tractament de quimioteràpia i van aconseguir augmentar la supervivència general dels pacients de 3,3 a 7,8 mesos.

El càncer de pàncrees és un tumor que en l'actualitat segueix tenint un mal pronòstic, amb una taxa de supervivència als cinc anys menor del 10%.

La falta de millora en la supervivència i l'augment en la seva incidència en els darrers anys han fet que les prediccions situïn el càncer de pàncrees com a responsable de la segona causa de mort per càncer als EUA l'any 2030.

A Espanya, el 2018 ja hi va haver més morts per càncer de pàncrees que per càncer de mama, i és la tercera causa d'òbit per tumor més freqüent.

Actualment, hi ha pocs tractaments actius per tractar aquest tipus de tumor, i fins al moment cap basat en la immunoteràpia havia aconseguit obtenir resultats.

En aquest estudi, que ha dirigit Manuel Hidalgo, metge de l'Hospital Cornell de Nova York (EUA), han col·laborat també la Clínica Universitària de Navarra i els hospitals Gregorio Marañón, La Paz i de Fuenlabrada, aquests tres últims de Madrid.