Dentistes asseguren que determinats col·lutoris orals rebaixen la càrrega viral del coronavirus

Diversos odontòlegs opinen que una bona higiene bucal afavoreix la reducció de la càrrega viral del virus SARS-CoV-2, que produeix la covid-19. La boca és un dels transmissors del virus en parlar, tossir, esternudar o exhalar, així com un dels principals receptors. Per això, si es manté una bona higiene buco-dental es pot reduir tant la càrrega viral com les probabilitats de transmetre el virus, segons han esmentat durant un seminari en línia organitzat per la companyia Dentaid.

El professor en periodòncia de la Universitat Complutense de Madrid David Herrera ha explicat que diversos estudis apunten que "certs antisèptics presents en alguns col·lutoris bucals podrien ser capaços de degradar l'embolcall lipídic de virus com ara els coronavirus, aconseguint reduir la càrrega viral en boca de pacients infectats i, en conseqüència, ajudaria a reduir la transmissió de virus entre persones".

En concret, ha analitzat l'evidència científica disponible sobre l'efecte que podria tenir sobre aquests virus l'ús de col·lutoris amb clorur de cetilpiridini (CPC), clorhexidina, solucions de povidona iodada o peròxid d'hidrogen diluït, entre d'altres.

Per aquesta raó, els protocols de prevenció de diferents col·legis professionals de dentistes i societats científiques odontològiques de països com Xile, Colòmbia, Espanya, Itàlia o Perú, entre altres, recomanen que el pacient utilitzi un col·lutori durant 30 segons amb la finalitat de disminuir la càrrega viral abans de procedir a qualsevol examen o tractament intraoral.