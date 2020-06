Més de 5.000 gironins han donat sang durant l'estat d'alarma

Més de 56.000 persones han donat sang, plasma o plaquetes a Catalunya durant l'estat d'alarma a causa del coronavirus, segons ha informat aquest dijous el Banc de Sang i Teixits.

Les donacions, 8.000 de les quals s'han destinat a pacients amb la Covid-19, s'han anat adaptant a les necessitats dels malalts i han arribat a cobrir els mínims requerits, encara que les xifres -també de transfusions- han caigut un 30% durant el pic de la pandèmia.

Del total de donacions, unes 53.000 de sang i 3.800 de plasma i plaquetes, més de 42.000 s'han registrat a la província de Barcelona, seguida per Tarragona i Girona, amb unes 5.200 cadascuna, i Lleida, amb al voltant de 3.100.

El Banc de Sang i Teixits ha remarcat que la tornada a l'activitat presencial converteix de nou en "imprescindible" que entre 800 i 1.000 persones donin sang cada dia a Catalunya.

Amb aquest objectiu marcat, ha preparat per al dia 13 de juny una campanya especial de donació al Palau de la Generalitat, amb cita prèvia, per commemorar el Dia mundial del donant de sang, que se celebra l'endemà, a fi de visibilitzar les 300.000 donacions diàries que hi ha al món.

"Hem de tenir en compte que una de cada cinc persones necessitarem sang o derivats de sang al llarg de la vida, i per això cal conscienciar-nos de mantenir les donacions regularment", ha ressaltat el Banc de Sang.