Sindicats veuen classista la gratificació extra de la Generalitat als sanitaris

Tots els sindicats sanitaris, excepte Metges de Catalunya (MC), han titllat de 'classista' la paga de gratificació anunciada ahir pel departament de Salut per compensar el sobreesforç i dedicació dels professionals durant la pandèmia perquè prima els metges.

La Generalitat va anunciar ahir una paga de gratificació d'entre 350 i 1.350 euros que abonarà a l'agost al personal sanitari i de residències geriàtriques del sistema públic, que es repartirà en funció de la categoria i dedicació presencial, en què prima metges per sobre de infermeres, residents i auxiliars.

El líder de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha comparat aquesta paga amb una "cistella de Nadal" l'import de la qual s'ha decidit "amb criteris classistes" i sense comptar amb els sindicats, i ha discrepat del criteri i de les formes del Govern per anunciar-la.

"El salari s'ha de negociar amb els sindicats, no com obsequis ni com si fos una cistella de Nadal. No estem d'acord amb el format de la proposta, que deixa fora alguns col·lectius amb un criteri classista", ha dit Pacheco.

El sindicat Infermeres de Catalunya, tot i que ha valorat la intenció de la Generalitat, considera que amb la paga "intenta fer oblidar tots els errors comesos durant la pandèmia".

Aquest sindicat opina que la quantitat global de 140 milions d'euros "és totalment insuficient per revertir les retallades aplicades durant aquests últims anys als treballadors del sector públic i, en concret, a les infermeres que treballen en les seves institucions".

També UGT ha qualificat d'"injustos, classistes i sectaris" els criteris per a establir aquesta gratificació extraordinària, que "demostren el menyspreu de la Generalitat cap a col·lectius que han estat en primera línia i exposats, tant o més que altres, a la Covid, gairebé sempre sense els equipaments de protecció necessaris".

Considera el sindicat que aquests "premis" són "pràctiques d'altres èpoques més semblants a una almoina" i exigeix destinar els recursos necessaris a el sistema sanitari públic i tornar als seus treballadors "tots els drets perduts en els últims anys, tant retributius com laborals, i prendre mesures per a l'estabilitat laboral i contra la precarietat".

UGT també ha alertat que la paga "pot servir per enfrontar col·lectius" i ha lamentat que aquesta "compensació" no reculli "criteris objectius" ni sigui extensible a altres sectors.

El sindicat CATAC ha qualificat igualment de "classista" la paga en establir-la per categories professionals i no per la implicació "de tots per portar a aquest vaixell a bon port". "És una manera de diferenciar persones, sense considerar què han fet realment", ha denunciat CATAC.

També el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha criticat que la paga extra s'estableixi per categories professionals, en considerar-lo "discriminatori", igual que el CSIF, que ha exigit un repartiment lineal de la gratificació.

El sindicat Estatal de Tècnics Superiors sanitaris- SIETeSS ha enviat una carta a la consellera Vergés per exposar-li que considera que la paga és "injusta i discriminatòria" per als tècnics superiors sanitaris, "que també han estat en primera línia sense EPIS" i denunciar que "una major titulació no significa una major exposició a la Covid-19".

Mentrestant, no cessa el degoteig de contagis, que ha patit un lleuger increment en les últimes hores, amb 227 positius des d'ahir, mentre que l'epidèmia ja ha causat 12.434 morts a Catalunya després de reportar-se avui onze nous decessos ocorreguts en els últims dies.

No obstant això, els casos greus hospitalitzats segueixen baixant i avui queden 103 persones amb Covid a les UCI, deu menys que ahir.

Tot i que el Govern diu que no tanca la porta a que Barcelona i la seva àrea pugui accedir dilluns a la fase 3 de la desescalada, avui la consellera de Salut s'ha reunit amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a qui ha sol·licitat el pas a la fase 3 només per a Girona i Catalunya Central a partir de dilluns.

Ara el ministeri analitzarà la documentació tècnica enviada i probablement demà anunciarà quins territoris avancen a l'última fase de la desescalada.

Pel que fa als dos casos de coronavirus detectats en adults en dos col·legis de Mataró, l'escola de primària Montserrat Solà ja podrà reobrir matí després que la persona que tenia símptomes hagin donat resultat negatiu, mentre esperen el resultat de l'educadora de l'escola infantil la Llàntia de la mateixa localitat, també amb símptomes compatibles amb la Covid-19.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert dos expedients sancionadors al geriàtric Mossèn Vidal i Aunós i la residència Bertran i Oriola, ambdues de titularitat pública però gestionades per Eulen Serveis Sociosanitaris SA, per irregularitats en l'atenció als usuaris durant l'epidèmia .