Sexe en temps de covid: Millor en espais oberts i ventilats

Psicòlegs, sexòlegs i metges han recomanat, que malgrat la incertesa que provoca la pandèmia de la Covid-19, és important no descuidar la pràctica sexual. En aquest sentit recorden que aporta beneficis a la nostra salut, tant física com mental: enforteix el sistema immunològic, disminueix la pressió arterial, relaxa, facilita el son i és un potent analgèsic.

Però, de quina manera podem mantenir relacions sexuals segures? Són moltes les autoritats sanitàries que han fet les seves guies. Una de les primeres, van ser les de la ciutat de Nova York, les recomanacions de la qual són molt similars a les de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquestes són les principals recomanacions que es troben a la seva web:

La COVID-19 es transmet amb el sexe?

No hi ha evidència que la malaltia es transmeti a través del sexe vaginal o anal tot i que s'ha trobat el virus de COVID-19 en el semen i la femta de persones malaltes. Se sap que altres coronavirus no es transmeten fàcilment amb el sexe, de manera que es considera poc probable una transmissió sexual de la COVID-19.

La COVID-19 es transmet amb els petons?

Sí. Durant el sexe és fàcil exposar-se a la respiració o la saliva que sí transmeten el virus. Per això es recomana no besar ni intercanviar saliva amb persones amb qui no es conviu. Si es mantenen pràctiques de sexe oral-anal es recomana fer servir preservatius o barreres dentals.

Les mesures higièniques redueixen el risc de contraure la COVID-19?

Sí. Es recomana dutxar-se o rentar-se les mans amb aigua i sabó durant almenys 20 segons abans i després del sexe, rentar amb aigua i sabó les joguines sexuals en cas d'usar-se, i desinfectar els teclats i les pantalles si es comparteixen amb algú.

Quin risc tenen les relacions sexuals amb persones convivents?

En el cas que les persones convivents no tinguin cap símptoma i no hagin estat exposades al virus el risc de contagiar-se és baix. En canvi, es recomana reduir al mínim les relacions sexuals amb persones no convivents

Hi ha pràctiques sexuals segures?

Sí. Les pràctiques sexuals sense contacte físic amb altres persones, com, per exemple, la masturbació personal, el visionat de vídeos eròtics, el sexting o les reunions sexuals virtuals.

Com puc saber si una parella sexual té COVID-19?

És convenient preguntar a les parelles si han estat diagnosticades de COVID-19, i si tenen o han tingut símptomes en les dues últimes setmanes. També cal demanar i tenir les seves dades de contacte per fer un seguiment en cas necessari.

L'espai on es mantenen relacions sexuals té importància?

Sí. Hi ha menys risc si les relacions es mantenen en espais grans, oberts i ben ventilats.

Tothom té el mateix risc?

No. Es recomana prendre precaucions amb les persones de més risc, com les majors de 65 anys, o les que tenen problemes de salut com malalties cardiovasculars, problemes respiratoris crònics o immunodepressió.