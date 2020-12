Moderna avaluarà l’eficàcia de la seva vacuna en adolescents de 12 a 17 anys

La companyia Moderna començarà a avaluar l´eficàcia i seguretat de la seva vacuna contra la Covid-19 en adolescents d´entre 12 a 17 anys, segons es recull en el portal d´assajos clínics dels Estats Units (clinicaltrials.gov) i va avançar ahir The New York Times.

L´estudi inclourà inicialment a 3.000 adolescents, la meitat dels quals rebrà dues injeccions de la vacuna amb quatre setmanes de diferència entre dosi i dosi. L´altra meitat dels participants, en canvi, se´ls hi subministrarà dosis de placebo. Tot i això, encara no s´estan «reclutant» participants per a l´assaig, ja que encara no hi ha una data concreta d´inici, segons va explicar ahir Colleen Hussey, portaveu de la farmacèutica Moderna, al diari estatunidenc.

Els assajos de la fase 3 en adults de la companyia van llançar una eficàcia de la seva vacuna pròxima al 94%. Sobre la base d´aquests resultats, podria ser aprovada pels Estats Units a mitjans d´aquest mes i a Europa per l´Agència Europea del Medicament el 12 de gener. No obstant això, la proposta de vacuna contra la Covid d´aquesta formació encara no ha estat estudiada en nens, per això centraran aquest nou assaig a estudiar la seva reacció en la ciutadana adolescent. Generalment, les vacunes destinades tant a adults com a nens es proven primer en adults per a ajudar a assegurar que són segures per als assajos pediàtrics.

La vacuna tampoc ha estat testada en embarassades. El mitjà americà avança que en aquest nou assaig clínic les nenes que han passat la pubertat seran analitzades abans de cada injecció per a assegurar-se que no estan embarassades. Per altra banda, Pfizer va començar a provar la seva vacuna contra el coronavirus en nens de 12 anys a l´octubre. AstraZeneca també va realitzar assajos en aquesta població pediàtrica.