Sanitat retira tres lots d'una solució oftàlmica

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest dimarts de la retirada de tres lots de la solució oftàlmica Normovisión Hialufilm, per no preservar adequadament l'esterilitat una vegada oberta.

Es tracta dels lots H0119, H0120 i H0220, encara que aquest defecte, juntament amb la possibilitat que el producte entre en contacte amb una superfície contaminada, la qual cosa pot arribar a produir la contaminació de la solució oftàlmica, només s'ha detectat en el primer, si bé no es descarta que també pugui ocórrer en els altres dos.

La llàgrima artificial Normovisión Hialufilm és un producte sanitari amb acció protectora, hidratant, antioxidant i nutritiva que facilita el procés de reepitelizació de la superfície ocular; està elaborada a base de hialuronat de sodi amb alt i sota pes molecular, extracte de centella asiàtica i vitamina E i és apte per al seu ús amb lents de contacte toves i rígides permeables al gas.

Aquest producte es fabrica per COC Farmaceutici S.R.L, Itàlia i es distribueix a Espanya a través de Laboratoris Normon, que ja ha enviat una nota d'avís als professionals sanitaris de les oficines de farmàcia i parafarmàcia al nostre país, així com als majoristes que disposen dels lots afectats del producte, en la qual s'inclouen les accions a seguir per a procedir a la seva retirada.