Infermeres d'atenció primària alerten de l'increment de malalties mentals a causa de la pandèmia

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) alerta que caldrà fer front a un increment de malalties vinculades a la salut mental en els propers mesos com a conseqüència de la pandèmia. Glòria Rius, infermera de l'AIFiCC i psicòloga, ha explicat que moltes persones estan patint estrès emocional provocat pel desgast de la pandèmia, i això fa que vegin les coses de forma més negativa "presentant més por, ansietat, angoixa i tristesa". "A les consultes estem veiem més de casos d'ansietat i depressió, però també un increment de les fòbies, com per exemple per la neteja, dels trastorns de la conducta alimentària i del consum de tòxics", ha afegit.

Les infermeres subratllen que col·lectius especialment afectats per la pandèmia podrien patir conseqüències en la seva salut mental a llarg termini: com la gent gran que s'ha vist molt amenaçada per la covid-19 i que a més està patint aïllament, les persones que ja patien afectacions de salut mental prèvia, treballadors que han perdut la feina o que estan immersos en ERTO, o tot el col·lectiu de professionals essencials (sanitaris i no sanitaris) que segueixen a primera línia i que pateixen per si contagien familiars.

L'AIFiCC també assenyala que s'estan trobant amb pacients que han passat per una covid i que ara presenten seqüeles persistents, com ara falta d'atenció i concentració, que els està provocant alteracions en la seva salut emocional. Es registra un 4% d'increment en el consum de medicaments per ansietat i depressió.