Aprendre a olorar després del virus

Començar el dia amb una tassa de cafè que no fa olor a aquest aroma de gra torrat, ni distingir l'essència de colònia infantil d'un nen, la del del xampú sota la dutxa o la característica olor del menjar preferit o pa acabat de fer. Es tracta d'una de les seqüeles més lleus dels que han patit coronavirus: la manca d'olfacte, que pot estendre's fins a sis o vuit mesos. És el cas de Beatriz Eugenia González, una de les prop de 345.000 persones a Espanya que han patit anòsmia i agèusia a causa del coronavirus en algun moment de la seva evolució. «Al setembre vaig perdre l'olfacte per estar contagiada de covid-19; porto 90 dies sense olfacte i encara no el recupero, mentre el gust és parcial», explica aquesta pacient. L'olfacte va desaparèixer del seu catàleg de sentits gairebé al mateix temps que el gust i també va arribar un major desànim.

Potser una de les seqüeles més característiques de la covid-19 a nivell neurològic sigui aquesta anòsmia o pèrdua d'olfacte. Segons Iván Moreno, portaveu de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), aquesta es produeix per afectació directa del virus en el sistema nerviós central. Des de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), el seu vicepresident, Jesús Porta, assegura que la majoria dels pacients solen recuperar-se durant les 24 primeres setmanes. No obstant això, hi ha altres malalts en els quals pot romandre un dèficit prolongat. «De fet hi ha pacients que encara no han recuperat l'olfacte i van ser infectats a inicis de març o finals de febrer», assenyala l'expert.

Com es poden tractar els que pateixen aquesta afectació, a priori lleu però molesta? Alguns laboratoris ja han ideat productes que ajuden a recuperar l'olfacte. Entre els primers n'hi ha un dels laboratoris Arkopharma. Es tracta d'un kit que ajuda a recuperar l'olfacte i el gust i que ha comptat amb l'assessorament del doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, secretari general de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll.

El kit està format per quatre olis essencials que desprenen els aromes utilitzats pels otorinolaringòlegs en les seves teràpies de recuperació de l'olfacte: floral, afruitat, resinós i especiat (de gerani, llimona, eucaliptus i clau). Són olis essencials 100% naturals per realitzar l'entrenament. La clau està en olorar durant 30 segons seguits les essències. Per exemple, de gerani rosa, que a la primera fase requereix fins a tres sessions diàries. «Basat en l'aromateràpia, el mètode és el mateix que s'utilitzen en les consultes els otorinos amb aquelles persones que han perdut per diverses circumstàncies, de forma sobtada, l'olfacte i el gust», va assegurar el director general del laboratori que el comercialitza, Baldomero Falcones. Hi ha diferents fases de l'entrenament olfactiu: la d'inici, que agrupa 6 setmanes d'entrenament; la de continuació, que agrupa 6 setmanes amb 2 repeticions; i la de manteniment, de 12 setmanes amb una repetició.

L'otorinolaringòleg assenyala que un 19% de la població pateix una alteració de l'olfacte; amb el que no es tracta de res exclusiu de la covid-19. Les seves causes són diverses, sent les més comunes les infeccions respiratòries, per temes farmacològics, per malalties neurodegeneratives, tumors i ara a causa de patir coronavirus. L'expert va destacar que «la majoria dels pacients recuperen aquests sentits de forma espontània». «Però estem trobant que prop d'un 20% no els recuperen o, al menys, no en la seva totalitat i presenten dificultat per identificar olors», afegeix aquest expert.

Tant és així que la Unitat d'Olfacte del Servei d'Otorinolaringologia de l'Hospital Clínic San Carlos de la Comunitat de Madrid ja ha posat en marxa recentment un programa destinat a recuperar els sentits de l'olfacte i gust en pacients infectats de COVID-19, a través d'un entrenament que consisteix en l'estimulació repetida de la via olfactòria per recuperar la funcionalitat perduda després de la malaltia, mitjançant una selecció d'olors.