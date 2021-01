Així es posa la vacuna al CAP

L'administració de la vacuna de Pfizer és una mica curiosa. «No és difícil, però has d'estar molt atent», explica la infermera Cristina Moll des del centre d'atenció primària (CAP) Manso de Barcelona, que dijous passat va començar a vacunar els professionals de la primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) de Barcelona. Divendres ja s'havia vacunat el 30% de tota la plantilla de primària de l'ICS de Barcelona: 1.500 professionals d'un total de 5.000.

Al CAP Manso els vials de la vacuna de Pfizer estan guardats en una nevera ordinària, com les dels domicilis de particulars, a entre 2 i 7 graus centígrads. Allà poden aguantar fins a cinc dies, un cop han estat extrets dels famosos ultracongeladors en els quals estan a entre -60 i -80 graus.

Moll agafa un vial de la nevera i, després de contraure i estirar el braç 10 vegades amb el vial a la mà, barreja 0,30 mil·lilitres el fàrmac de Pfizer amb 1,8 mil·lilitres de sèrum fisiològic. «La barreja ha d'homogeneïtzar-se lentament perquè és una vacuna que no admet moviments bruscos», explica mentre torna a contraure i estirar el braç, aquest cop amb la barreja, altres 10 vegades. Després, la col·loca dins de la xeringa i la injecta al següent pacient. Per posar aquesta vacuna, els sanitaris han hagut de passar una formació de tres hores.

Ella, com els seus companys, també té bones sensacions al voltant de la campanya de vacunació dels sanitaris. «Sembla que sí, que està sent un èxit. Els companys s'estan animant», afirma. Així i tot, els sanitaris estan preocupats per la situació epidemiològica.

«Crec que estarem pitjor del que estem ara», comenta Blanca Fonullet, infermera adjunta de la direcció d'atenció especialitzada i coordinadora d'unitats mòbils. «Durant el Nadal no hi va haver tancaments, sinó que es van permetre els desplaçaments. Veurem l'efecte de les festes la setmana que ve», assegura.

A Catalunya, fins a 6.000 infermeres s'han apuntat per participar en la vacunació de la COVID-19. Actualment estan vacunant unes 500. Al CAP Manso vacunen les mateixes infermeres que, a través d'unitats mòbils, ho fan a les escoles. «Ara estem més alleujats i ni els cribratges i el personal no està doblant torns», afirma Fonullet.

«No li puc demanar als meus pacients que es vacunin si jo no ho faig. Per això em vacunaré», reconeixia l'infermer Àngel Jurado des del mateix centre d'atenció primària. La campanya entre els sanitaris està sent un «èxit», segons les infermeres des del CAP Manso.

Segons la Conselleria de Salut, un 5,7% dels candidats a vacunar-se a hores d'ara (ancians i personal de geriàtrics i sanitaris) rebutgen posar-se el fàrmac. No obstant això, la percepció des del CAP Manso és que els sanitaris i resta de personal de l'atenció primària barcelonina està acudint a vacunar-se pràcticament de manera massiva. «La sensació és molt bona, estem tenint força més gent de la que esperàvem», comenta Fonullet. Els torns estan totalment plens: 300 persones per vacunar per dia.

«La veritat és que no esperàvem tenir l'agenda tan plena. I va molt ràpid», diu Jurado. A primera hora de la tarda ja s'havien vacunat la meitat dels 300 sanitaris que s'havien apuntat per a aquell dia. Hi ha torns de sis infermeres al matí i sis a la tarda, a més d'un administratiu. Cada dilluns, Salut rep les dosis de la vacuna i divendres passat, la primària de l'ICS barceloní ja havia posat totes les d'aquella setmana.

El CAP Manso utilitza l'espai de descans de personal, a la setena planta, per a realitzar allà la campanya de vacunació. «Ets esquerrà o dretà?», pregunta una infermera a un pacient que arriba per posar-se aquesta primera dosi. «De què treballes?», pregunta una altra infermera, asseguda a la taula. «Sóc auxiliar d'infermeria», respon Alonso Vara. Després de vacunar-se, com tots els seus col·legues, Vara ha d'esperar 15 minuts abans d'anar-se'n per si de cas té alguna reacció al·lèrgica. Hi ha medicació preparada per si es dóna el cas, però de moment no hi ha hagut cap cas.