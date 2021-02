Can Ruti analitza mostres de covid de Girona per controlar les variants circulants

L'Hospital Germans Trias i Pujol ha impulsat el Hub de Seqüenciació del Campus Can Ruti per analitzar detalladament les mostres de covid-19 i identificar quines són les variants que circulen a l'àrea Metrpolitana Nord i a Girona. En concret, seqüencia de forma completa 200 mostres setmanals de SARS-CoV-2, seleccionades aleatòriament entre les proves positives de la zona. Se'n trien un 80% des de l'atenció primària i un 20% des de l'àmbit hospitalari. També es farà una recerca selectiva de la variant britànica i es donarà suport a l'estudi de brots per ajudar a identificar les mostres. La setmana passada ja es va detectar una positivitat de la variant britànica a la Metropolitana Nord d'un 7,7%.

Un cop seleccionades les mostres, la preparació, la seqüenciació i les anàlisis es fa íntegrament al Campus Can Ruti. L'Hospital remarca que el seguiment de les variants és clau per controlar la pandèmia, ja que l'aparició de noves soques pot augmentar la transmissibilitat del virus, la seva virulència o que puguin escapar a l'acció dels anticossos neutralitzants generats amb la infecció natural o la vacunació.

El 19 de gener la Comissió Europea va instar els països a incrementar la taxa de seqüenciació, ja que consideren que l'actual no és suficient per identificar la progressió de les variants o detectar-ne de noves. Plantegen que els estats membres han d'assolir la capacitat de seqüenciar al menys el 5%, i preferiblement el 10%, dels resultats positius de les proves de covid.

El Hub de Seqüenciació del Campus Can Ruti està coordinat pel Servei de Microbiologia del Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa.