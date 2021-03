Mares vacunes amb Pfizer i Moderna transmeten anticossos als bebès a través de la llet

Les mares lactants que s'han vacunat amb Pfizer i Moderna han generat anticossos protectors enfront de la covid-19, que transmeten a través de la llet als seus bebès, segons un estudi de l'Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria, a Tenerife, el primer d'Espanya que ha realitzat una recerca d'aquest tipus.

Aquest estudi, realitzat amb una mostra de 90 mares lactants, una embarassada i nou mares sense vacunar, demostra que aquestes dues vacunes són efectives i segures per a les mares, perquè cap d'elles va tenir cap mena de reacció adversa greu, i protegeixen als bebès, els qui tampoc van presentar cap problema.

La cap de Neonatologia de l'Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria, Sabina Romero, explica en una entrevista amb Efe que després d'analitzar la sang i llet d'aquestes dones, totes elles sanitàries voluntàries, es pot concloure que la vacunació en mares lactants és "segura, eficaç i segura".

En aquesta recerca, l'estudi científic de la qual està en elaboració per a ser publicat pròximament en una revista mèdica internacional, han participat dones d'una edat mitjana de 36 anys amb 11 mesos de mitjana de lactància, si bé 21 d'elles porten més de dos anys donant el pit als seus fills.

Cap d'elles ha tingut reaccions adverses de caràcter greu i els lactants no tenen símptomes importants clarament relacionats amb la vacuna, agrega Romero, qui per això afirma que, per tant, no hi ha cap diferència respecte a la població general.

En la seva opinió, la importància d'aquest estudi radica en el fet que per fi, després de mesos d'incertesa, hi ha evidència científica perquè les mares lactants es puguin vacunar amb normalitat.

Els dubtes inicials van tenir a veure, segons Romero, que dels assajos clínics inicials, tant de vacunes com és el cas com de fàrmacs, s'exclou a les dones embarassades i en lactància, la qual cosa va provocar que en alguns llocs es contraindiqués la seva vacunació contra la covid-19 i en uns altres es deixés com una decisió personal.

Aquesta recerca, en la qual han participat els serveis de Pediatria, Laboratori d'Anàlisis Clíniques i Microbiologia i Obstetrícia-Ginecologia de l'hospital, no s'ha estudiat l'efecte que té AstraZeneca, la tercera vacuna que en aquests moments es dispensa a Espanya contra la covid-19.

No obstant això, segons la pediatra, tot apunta al fet que succeeixi el mateix que amb Pfizer i Moderna i que les mares lactants vacunades amb AstraZeneca també generin anticossos contra la covid-19 en llet i sang.

En principi, la base de seguretat per als lactants seria la mateixa, encara que caldria estudiar-ho, assegura Romero, qui busca finançament per a poder ampliar l'estudi en aquest sentit.

Mentrestant, l'estudi continua amb les dones vacunades fa sis setmanes amb Pfizer i Moderna, als qui quan passin sis mesos els tornaran a fer un control per a veure si mantenen els mateixos nivells d'anticossos en sang i per a comprovar si s'han infectat de covid-19.

Respecte a les dones embarassades, la infecció de les quals per covid podria causar problemes més greus i per això són considerades grup de risc, la seva vacunació, de moment, es realitza de manera individualitzada depenent de cada cas.

La lactància materna protegeix als nens enfront d'infeccions respiratòries de les vies baixes i també els prevé de la mort sobtada i patir gastroenteritis, otitis mitjanes i obesitat, entre altres malalties.

Així mateix, a les mares les protegeix del càncer de mama i de riscos cardiovasculars, sobre tots en les quals donen lactància més de dos anys.

"Ara, en pandèmia, la lactància materna és més important que mai", assevera Romero qui anima a les dones a protegir als seus fills, no sols de la covid-19, mitjançant la lactància materna.

En els casos positius, la pediatra aconsella a les dones a continuar alletant als seus fills, ja que no s'ha demostrat que hi ha infecció a través de la llet materna i, no obstant això, els passen als seus fills anticossos contra el virus, a més d'altres components bio actius i defensors.