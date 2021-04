Així funciona la nova vacuna de Janssen

Fins ara vacunes autoritzades fan servir dos grans mecanismes per aconseguir la immunització enfront del coronavirus. Les farmacèutiques Pfizer i Moderna han desenvolupat solucions basades en l'ARN missatger. Oxford i AstraZeneca van optar per emprar un tipus de virus modificats i sense capacitat de reproduir-se a l'interior de les cèl·lules humanes. Tots dos mètodes aconsegueixen que les cèl·lules del cos produeixin en massa un tipus de proteïna molt concreta present en l'espícula de virus del coronavirus. Aquesta proteïna per si sola és totalment inofensiva. No obstant això, és clau perquè el sistema immune s'exposi a ella, la interpreti com una amenaça, generi anticossos i "aprengui" a identificar posteriorment al virus real en cas d'infecció.

En el cas de Johnson & Johnson i Janssen, la solució de la farmacèutica és similar a la d'AstraZeneca. En concret i a diferència d'Oxford que va utilitzar un adenovirus del ximpanzé, han fet servir un adenovirus humà ( l'AD26) amb el qual també estan experimentant remeis contra l'Ébola, el VIH i la Zica. El funcionament és idèntic. La farmacèutica ha aconseguit modificar genèticament aquest virus perquè no causi cap infecció en els pacients. La seva única funció és actuar de transport o vector entre les cèl·lules i les instruccions perquè comencin a produir la proteïna de l'espícula de virus.

Quins avantatges té respecte a la resta?

La primera i més important: la vacuna de Janssen consta d'una única dosi. Pfizer, Moderna i AstraZeneca s'administren en dues dosis, amb diverses setmanes de diferència. En segon lloc: és més fàcil de manipular. No ha de conservar-se a temperatures tan extremes com la resta, que necessiten supercongeladors que les mantinguin entre -20 i -70 graus. I en tercer lloc, és més barata i fàcil de produir. Un altre dels avantatges de Janssen és que serveix per a «qualsevol persona major de 18 anys» tot i que, la lògica és que els grups de més edat que encara queden pendents de vacunar siguin els que rebin la inoculació monodosi .

Els assajos clínics de la vacuna de Janssen van incloure un 66,5% persones des dels 18 als 59 anys i un 33,5% 60 anys o més edat, segons la informació facilitada pels Centres per al control i la prevenció de malalties dels Estats Units.



Quant triga a produir anticossos i immunitat?



Els primers estudis que s'han fet amb aquesta vacuna confirmen que el cos comença a generar anticossos i certa immunitat a les dues setmanes de l'administració de la primera i única dosi. La immunització arriba percentatges de fins al 72% 14 dies després. No obstant això, aquesta protecció pot millorar encara més a mesura que passa el temps.