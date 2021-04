Les 8 veritats (amb dades) de la vacuna d'AstraZeneca i els seus riscos

La proliferació de notícies preocupants sobre els possibles efectes adversos de la vacuna d'Oxford AstraZeneca està aconseguint que forces persones s'estiguin negant a vacunar-se amb aquesta «marca» maleïda.

A més, molts dels quals reben la primera dosi ho fan angoixats, en major o menor mesura, per la por a si tindran o no la mala sort de sofrir seriosos problemes després de la vacunació.

Fa dos dies la Base de dades Europea sobre possibles efectes adversos de les vacunes recollia que a Espanya 2.599 persones s'han queixat de dolors musculars i de malestar general després de vacunar-se amb AstraZeneca. És una estadística que sens dubte reforça la gran preocupació de la gent.

Però el que de debò inquieta als nostres gestors és saber si la vacuna de AstraZeneca produeix a vegades el que s'ha denominat trombocitopenia immunitària protrombòtica, els ja cèlebres trombes post-vacunació.

Primera Veritat: El que està passant

Un rigorós seguiment dels vacunats a Alemanya demostra que 1 de cada 83.000 vacunats amb AstraZeneca va desenvolupar trombes. En aquest sentit les xifres d'afectats per trombes després de rebre la vacuna de AstraZeneca registrades als països nòrdics són encara pitjors.

Enmig de la polèmica, el passat 18 de març, Emer Cooke, la directora executiva de la EMA va comparèixer per a afirmar que l'Agència Europea de Medicaments continuava donant el seu vistiplau a la vacuna de AstraZeneca, en considerar-la segura i eficaç.

No obstant això, Marco Cavaleri, cap d'Estratègia de Vacunes de l'Agència Europea del Medicament, va afirmar ahir que «existeix alguna relació entre casos estranys de trombosis i l'administració de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, encara que no s'han pogut establir les causes».

A través d'una nota enviada a la premsa aquest dimecres 7 d'abril a la tarda, el Comitè de Seguretat de l'Agència Europea del Medicament anuncia que els casos molt estranys de coàguls sanguinis inusuals que es produeixen en pacients amb baixos nivells de plaquetes en sang, han d'incloure's com a efectes secundaris molt estranys de Vaxzevria (l'actual nom de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca).

El citat comitè «recorda als professionals de la salut i a les persones que reben la vacuna, que estiguin al corrent de la possibilitat de casos molt estranys de coàguls de sang combinats amb nivells baixos de plaquetes en la sang dins de les 2 setmanes posteriors a la vacunació. Fins ara, la majoria dels casos notificats han ocorregut en dones menors de 60 anys dins de les 2 setmanes posteriors a la vacunació. Segons l'evidència actualment disponible, no s'han confirmat factors de risc específics".

Es recorda a les persones que han rebut la vacuna de AstraZeneca que han de buscar assistència mèdica immediatament si desenvolupen símptomes d'aquesta combinació de coàguls sanguinis i plaquetes baixes en sang.

Segona veritat: No és la que més trombes provoca

Cal destacar que, sorprenentment, el registre sobre possibles efectes adversos de les vacunes del Regne Unit (que ens agradi o no és un dels països més avançats del món en ciència i sanitat, i també és dels quals més han vacunat) recull molts més casos de trombes post-vacunació en els qui van rebre la vacuna de Pfizer que entre els vacunats amb AstraZeneca (i les diferències són estadísticament significatives) malgrat que allí la majoria de la gent ha estat vacunada amb AstraZeneca.

Tercera veritat: No és la que té més efectes adversos

La mateixa Base de dades Europea sobre possibles efectes adversos de les vacunes que va destacar que a Espanya 2.599 persones es van queixar de dolors musculars i de malestar general després de vacunar-se amb AstraZeneca, també recull que 8.610 persones han sentit un malestar semblant després de vacunar-se a Espanya amb Pfizer.

Potser 2.599 és més que 8.610?

A més, aquesta base de dades reflexa 1.148 queixes dels qui han rebut la inoculació de la vacuna de Moderna a Espanya. Per cert, quants d'aquests afectats ho seran en realitat per l'efecte nocebo? (nocebo és més o menys el contrari a placebo, és a dir, sofrir signes d'una malaltia per l'expectativa que ocorreran).

Tot aquest embolic sobre la vacuna de AstraZeneca sona al fet que és conseqüència d'un dels majors problemes de la societat europea actual: la burocràcia excessiva.

Segurament el risc que correm en vacunar-nos amb AstraZeneca sigui d'un nivell molt semblant al qual correm en vacunar-nos amb qualsevol altra de les vacunes de la Covid-19.

Podem entendre millor el risc que correm en vacunar-nos amb AstraZeneca si el comparem amb el risc d'alguna de les nostres activitats diàries.

Quarta veritat: És més perillós provar un nou menjar

En primer lloc ens posarem imaginàriament en el pitjor dels casos.

Assumim que la vacuna de AstraZeneca produeix trombes en 2 de cada 100.000 vacunats, que és una xifra bastant pitjor que la registrada a Alemanya.

Assumim també que alguns dels qui sofreixin aquests trombes hauran de ser tractats hospitalàriament. I uns pocs moriran. Sembla molt greu. Però ho és en realitat?

Sens dubte és moltíssim més perillós provar un nou menjar que vacunar-se amb AstraZeneca.

Al nostre país 57 persones de cada 100.000 sofreixen a l'any un xoc anafilàctic molt greu simplement per menjar. Aliments tan corrents com el peix, el marisc, la fruita i la fruita seca estan entre els productes que causen bona part aquestes anafilaxis.

Els qui les pateixen acaben en les urgències d'un hospital. Els que no arriben a temps sovint moren (i alguns dels quals arriben a temps, també).

No obstant això ningú renúncia a provar un nou peix o una fruita exòtica, per por de morir-se malgrat que té 48 vegades més probabilitat que aquests aliments el matin al fet que ho faci la vacuna de AstraZeneca, fins i tot en el cas que els seus efectes adversos anessin en realitat tan alts com 2 casos de trombes de cada 100.000, que no ho són.

Cinquena veritat: És més perillosa la pastilleta perquè no faci mal

Se'ns recomana que després de vacunar-nos amb AstraZeneca hem de prendre un medicament AINE (anti inflamatori no esteroidal) o un paracetamol. Però prendre aquests medicaments és moltíssim més perillós que vacunar-se amb AstraZeneca.

A Espanya al voltant de 60 persones de cada 100.000 sofreixen un xoc anafilàctic greu a causa d'al·lèrgies a medicaments, en la seva majoria als AINES, i a alguns antibiòtics. Cinc vegades més que els 1,2 casos per 100.000 habitants que desenvolupen trombes després de la vacuna de AstraZeneca.

Sisena veritat: El que sí que mata, i molt, és NO vacunar-se

El que sí que sembla oblidar tothom és que en un any la Covid 19 va produir fins ara 75.783 morts segons les xifres oficials del Ministeri de Sanitat (i més de 92.000 segons l'excés de morts de l'INE), mentre que els vacunats no emmalalteixen amb símptomes greus, no van a les UCIs i no moren.

Setena veritat: Jo m'he vacunat amb AstraZeneca dilluns passat

Fa poc comentava que no m'importaria res que em vacunessin amb AstraZeneca.

El meu desig es va complir. Dilluns passat em van vacunar amb AstraZeneca a l'Hospital Isabel Zendal de Madrid. No tinc dolor ni cap malestar. No vaig prendre AINES. Ni vaig tenir la més mínima preocupació. Sabia que tenia més possibilitats de sofrir danys a les mans dels nombrosos guàrdies de seguretat privada que proliferaven (des)organitzant les cues al Zendal que per culpa de la vacuna de AstraZeneca que administraven infermeres capaces i competents.

Vaig tenir sort amb els guàrdies. Sabent de números A qui el preocupa la vacuna?

Vuitena veritat: Per què tant d'embolic?

Sobre quin pot ser la causa de les sospites, acusacions, suspensions, ajornaments€ tan difícils d'entendre des del punt de vista científic, no tinc resposta. No em competeix a mi buscar-la i tampoc sabria com fer-ho. Hi ha magnífics periodistes que segur investigaran i ens explicaran la raó d'un contrasentit que pot costar vides.