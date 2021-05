Perdre pes no és només fer esport i cuidar l'alimentació. Amb un paper i un boli també et pots aprimar. Sí, encara que sembli mentida aquestes dues eines poden ser més que útils si el que t'has proposat és baixar de pes gairebé sense esforç o almenys sense cap dieta miracle. Simplement portant una vida més sana. I és que tenir anotat tots els dies (en això cal ser molt estricte: ha de ser tots els dies perquè sinó et concediràs massa "períodes de gràcia"), els passos que has caminat i que et diu totes les nits l'aplicació de salut del teu telèfon mòbil (gairebé totes tenen una, has de saber buscar-les), et millorarà la vida en molts sentits. Si fas més de 10.0000 passos cada jornada començaràs a aprimar-te. I si t'imposes com a "repte" apuntar totes les nits el resultat de la teva activitat física seràs més conscient del bé (o malament) que ho has fet i podràs rectificar a temps.

Però com estan els nutricionistes tan segurs que fent uns 10.000 o fins i tot 15.000 passos al dia perdràs pes? Doncs per diverses raons. La primera d'elles és que caminant es crema molt de greix i es consumeixen moltes calories. El mecanisme del cos no podria ser més senzill. Només s'aprima si tens un dèficit calòric. Això és: és igual el que llegeixis per internet només perdràs pes si consumeixes més calories de les que fiques en el cos. Per això moure's és tan important. Ara bé: per moure't no és necessari que vagis al gimnàs tots els dies durant cinc hores.

Més aviat al contrari. En aquest article t'expliquem fa temps (si cliques a l'enllaç el podràs llegir) cinc hàbits que podies canviar en el teu dia a dia i que t'anaven a millorar la vida en el camp de la salut. Com? Fent que et moguis més. Si vas a la feina amb cotxe intenta deixar el vehicle diverses cantonades abans de la teva oficina.

Si arribes a casa a les vuit de la tarda no et tiris al sofà, dona un parell de voltes al carrer. Qualsevol excusa és bona per anar sumant passos.

Els metges i els nutricionistes insisteixen que per garantir que el nostre cervell i el nostre cos funcionen correctament hem de dormir durant, com a poc, set hores al dia. És igual d'on treguis el temps però has de donar-li al descans nocturn la importància que es mereix. Si no estàs descansat no podràs afrontar els reptes del dia a dia. I aquí està la primera clau de perquè dormir aprima (en aquest enllaç trobaràs l'hora ideal per perdre pes).

Si no dorms i descanses les hores que necessites cada dia (entre set i vuit hores per a un adult mitjà), no podràs fer exercici i el teu cos, a més, necessitarà una “energia extra” que només aconseguirà si abuses de les calories i dels ultraprocessats: els aliments més nocius tant per a la teva salut com per al teu objectiu de perdre pes -aquí trobaràs uns quants mites. Si estàs cansat ni vas al gimnàs ni surts a córrer ni tan sols camines els passos que has de donar cada dia per estar saludable. A més la falta de somni pot alterar el teu caràcter i fins i tot afectar en la teva relació amb els altres.