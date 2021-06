El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha rebut l’autorització per posar en marxa el primer assaig clínic d’Espanya amb cèl·lules TIL (limfòcits infiltrants de tumor) per tractar el càncer d’una manera innovadora. El VHIO va informar que ha rebut l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) per posar en marxa aquest assaig clínic amb aquest tipus de limfòcits, que es troben de manera natural en el tumor. La via terapèutica que s’assajarà consisteix a reactivar aquestes cèl·lules en laboratori en presència d’una proteïna, la interleuquina 2 (IL-2), per potenciar la seva capacitat de reconèixer les cèl·lules tumorals i destruir-les.

El procediment consisteix a realitzar una biòpsia i tallar el tumor extret en petits fragments, que es conreen a IL-2 per afavorir l’expansió de les cèl·lules TIL. Posteriorment, es realitza un cribratge personalitzat al laboratori per seleccionar els TIL que reconeixen les cèl·lules tumorals i s’expandeixen al laboratori per després tornar a administrar-les al pacient, amb l’objectiu que actuïn contra el tumor.

«En definitiva, es tracta de crear un exèrcit de cèl·lules del propi pacient que ens ajudi a atacar de forma més eficaç el tumor», va explicar en un comunicat la doctora Alena Gros, investigadora principal del Grup de Immunoteràpia i Immunologia de VHIO, que ha liderat el desenvolupament preclínic d’aquesta teràpia. L’equip de la doctora Gros porta anys investigant les respostes antitumorals produïdes de forma natural per les cèl·lules T contra mutacions que tenen lloc en diferents tipus de tumors.