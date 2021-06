L'Hospital Clínic de Barcelona, que amb 6.000 persones és el que més casos de sida segueix a Espanya, iniciarà abans de finalitzar el 2021 l'assaig en humans d'una vacuna contra el virus que la provoca, segons va informar el cap de la Unitat de VIH-Sida del centre, Josep Mallolas.

Mallolas, també cap del grup SIDA del centre d'investigació Idibaps, va explicar que el Clínic treballa al costat de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i l’Academic Medical Center d’Amsterdam «per tenir una vacuna a mitjà termini» que pugui prevenir la transmissió del virus.

«En els propers mesos, començarem els primers assajos en humans per demostrar l'aparició d'anticossos neutralizants davant de virus fundadors de la infecció de la sida», va detallar. Acaba de fer quaranta anys que es van descriure els primers casos de la sida, una malaltia que va ser pandèmia i que encara no compta amb una vacuna eficaç.

«En un any s’ha aconseguit una vacuna eficaç contra la COVID-19, amb la sida no perquè no té res a veure. Són virus amb un cicle vital i una resposta immunitària diferents», va afegir.