La neteja facial és el primer pas, i el més important, per garantir una correcta rutina diària en el rostre. Sense una bona higiene, els productes que utilitzem després no tindran l'eficàcia que prometen. A l'hora de netejar el rostre has de tenir en compte el teu tipus de pell, per triar els netejadors que millor s'adeqüin - en format gel o espuma i sèrums facials -. Ara a l'estiu més que en la resta de l'any, les persones amb la pell grassa pateixen molt amb l'excés de sèu, els granets i les lluentors que es formen. Per això, és molt important seleccionar els netejadors que millor van per a la pell grassa i l'acne.

Netejadors específics per l'acne i pells grasses

L'acne és una de les infeccions més comunes en el rostre, i és molest i desagradable, més encara quan la mascareta segueix a l'ordre del dia en interiors i exteriors -si no es pot assegurar la distància de seguretat-. I no creguis que és una malaltia típica només en l'adolescència. És un fet que pot afectar una persona adulta per diferents motius: pell grassa, desajustaments hormonals, èpoques d'estrès...

Així doncs, per netejar un rostre amb pell grassa o amb tendència a l'acne, has de triar netejadors específics que ajudin a eliminar l'excés de sèu. A més, contenen ingredients que regulen el greix i mantenen la cara lliure d'aquestes lluentors molestes. Aquests productes són suaus, i no han de ser agressius per no danyar la pell. I a l'hora de retirar els netejadors fes-ho amb cura, per no arrossegar la infecció a la resta del rostre.