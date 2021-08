Un 20% de les embarassades té la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 i un 11,75% ja té la pauta completa, segons les darreres dades del Departament de Salut. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha advertit aquest dimecres que el risc d'acabar ingressada entre les embarassades es multiplica per 23 si no és té el vaccí i per això ha insistit que el missatge "claríssim" és que cal vacunar-se. El departament considera que és un dels col·lectius prioritaris i ha iniciat una estratègia proactiva amb les gestants. Des del gener, ha dit Cabezas, 549 gestants han estat ingressades en un hospital després d'infectar-se pel coronavirus i 52 d'aquestes han acabat a l'UCI. No és té coneixement que hi hagi hagut defuncions.