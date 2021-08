Cal fer exercici diversos cops per setmana per aconseguir no només trobar-te bé davant del mirall, com alguns creuen, sinó per estar també en unes bones condicions físiques i saludables. Seran molts els que vulguin començar a fer esport o prendre-s'ho més seriosament que fins ara, però a vegades la mandra i les ganes no ens deixen avançar. Per això volem explicar-te quin és el secret per no perdre el costum de fer exercici diversos cops per setmana sense que això acabi per avorrir-nos.

Molts cops comencem amb moltes ganes els nostres exercicis, però anem perdent aquelles ganes amb el pas de les setmanes. Perquè això no passi hem de donar-li a la nostra activitat unes pautes que l'organitzin, la desenvolupin i finalment, i com a punt més important, ens doni una recompensa. Aquí és on radica l'èxit. Tot esforç obté una recompensa, se sol dir. Quan fem exercici el nostre cos descarrega endorfines, un aspecte que mentalment ens estimularà, però sovint necessitem alguna cosa més, per exemple, una mica de xocolata. Aquí tenim la nostra recompensa. Si associem el plaer de gaudir d'una mica de xocolata després d'un gran desplegament físic, aviat la nostra ment adoptarà una forma positiva al fet d'haver d'anar al gimnàs.

El nostre cervell començarà a recordar aquell cicle que comença per exemple amb el moment en què ens calcem les sabatilles, continua amb la sessió del gimnàs i finalitza amb el nostre petit premi en forma de xocolatina. Quan més temps passi això s'automatitzarà i finalment aconseguirem el que busquem, que el nostre esforç es converteixi en un hàbit i si ho hem fet bé i tenim una mica de sort fins i tot aconseguirem que no necessitem ni tan sols premiar-nos amb una mica de xocolata. Que aconseguim tenint una bona rutina amb l'esport? Doncs generalment la gent que agafa una dinàmica d'exercici que el porta a tenir un bon calendari de sessions comença a menjar millor i també a ser més positiu i més productiu, no només en la feina, sinó també en la seva vida quotidiana. Aquest consell segur que et vindrà bé per aconseguir organitzar-te millor de cara a aguantar tot l'any fent esport i amb el millor dels resultats.