No cal enganyar-se. Tractar de baixar pes i estar saludable requereix cert esforç, especialment, si no s'ha intentat fins ara. El fet de deixar de costat tots aquests aliments que engreixen amb facilitat, les cerveses i les copes en els moments d'oci, suposa sovint autèntics maldecaps per als qui decideixen perdre aquells quilos de més d'una forma definitiva. No obstant això, el difícil és començar. Un cop que s'entra en la rutina i els resultats comencen a aparèixer, és més senzill seguir endavant. Si quan acabi l'estiu i toca tornar a la rutina estàs disposat a fer desaparèixer aquella grassa que sobra del teu cos, aquí et deixem tres claus per ajudar-te a aconseguir-ho.

Constància

La constància és fonamental per poder executar el pla de cada dia. Hi ha cops que la mandra pot envair el cos. És en aquells moments quan cal fer aquell esforç addicional per seguir endavant. El camí és dur, però els resultats apareixeran abans del que creus.

Adherència

Quan decidim un pla per perdre aquells quilos de més o realitzar una dieta sana pel nostre cos que ens ajudi, a més a aprimar, cal complir-ho al peu de la lletra. L'adherència és «la capacitat de no canviar de pla cada mes», és a dir, la constància a seguir endavant amb aquells passos que hem decidit seguir per estar en forma. Els nutricionistes sempre exposen diverses opcions per poder començar un pla d'aprimament que s'ajusti al nostre ritme de vida.

Paciència

Sens dubte, un dels pilars bàsics a l'hora de començar a cuidar-nos. Encara que els resultats apareguin abans del que imaginàvem, cal destacar que no existeixen «les dietes miracle» i que tota recompensa ha d'anar acompanyada d'esforç i dedicació. Per molt exercici que facis o hagis canviat la teva dieta per complet, no veuràs canvis en el teu organisme els primers dies, fins i tot és possible que tampoc les primeres setmanes. Però al final de mes veuràs que tot l'esforç i la dedicació ha tingut la seva recompensa. Tingues paciència, els resultats estan allà.

Seguir aquests tres pilars és essencial per poder portar amb èxit qualsevol pla d'aprimament. Recorda que començar a perdre pes no és sinònim d'apuntar-se corrent a un gimnàs i viure només d'amanides. Com t'hem explicat en aquest article, existeixen diferents condiments per afegir als menjars i donar-los un sabor especial. Desterra l'alcohol i el sucre i sigues constant en la teva rutina diària. Notaràs els resultats.