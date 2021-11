El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat l'ús del passaport covid per accedir a l'interior de bars i restaurants, gimnasos i instal·lacions esportives i residències de gent gran, una mesura que entrarà en vigor la mitjanit de dijous a divendres i tindrà una durada inicial de 14 dies.

És obligatori tenir el passaport covid?

No, no hi ha cap obligació de tenir el passaport però és necessari per fer algunes activitats com anar al gimnàs, entrar a l'interior d'un bar o restaurant o per l'oci nocturn.

Cal estar vacunat per obtenir el passaport?

No. El certificat es pot obtenir si es compleix una d'aquestes tres opcions:

Si es té la pauta completa de vacunació amb qualsevol de les vacunes autoritzades per la Unió Europea

Si es té una prova PCR positiva. Han d'haver passat un mínim d'11 dies i un màxim de 180 per obtenir-lo

Amb un test negatiu realitzat en un centre autoritzat per salut.

La directriu europea no dona validesa al test d'antígens després d'haver superat la malaltia per obtenir el certificat covid.

Quina validesa té el certificat?

Un cop descarregat el certificat (aquí t'expliquem com descarregar-te'l pas a pas), es pot imprimir o portar-lo en format digital al mòbil. La validesa del passaport dependrà del tipus de certificat, i es pot comprovar en el mateix certificat.

Si el certificat s'ha obtingut per la pauta de vacunació, serà vàlid fins al cap d'un any d'haver rebut la darrera dosi.

Si es demana a través d'una prova negativa, la seva validesa serà de 48 hores en cas de test d'antígens i de 72 hores en cas de ser una PCR.

Si s'obté a través d'haver superat la malaltia, serà vàlid durant 6 mesos.

Com validen el passaport els establiments on cal demanar-lo?

A l'entrar en un establiment on sigui obligatori mostrar el certificat per entrar, demanaran que es mostri i amb l'app verificacovid.gencat.cat llegiran el codi QR per certificar la validesa. A més, els establiments poden demanar el DNI per confirmar la identitat de la persona que el mostra.