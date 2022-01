Espanya ha detectat els primers casos de flurona, una infecció provocada pel SARS-CoV-2 i grip alhora. Ha estat a Catalunya.

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha precisat que són de nivell «anecdòtic i lleu».

Israel va detectar el primer cas de flurona aquest passat cap de setmana. La pacient, una dona embarassada infectada per tots dos virus, va donar a llum a l'Hospital de Beilinson.

La jove, amb símptomes lleus, ja ha rebut l'alta hospitalària en trobar-se en bones condicions, com detalla el mitjà The Time of Israel.

«La malaltia és la mateixa. Són virals i causen dificultat per a respirar, ja que tots dos ataquen el tracte respiratori superior», ha assenyalat Arnon Vizhnitser, director del departament de ginecologia de l'hospital on va donar a llum la dona infectada per flurona.

Encara que la jove de 31 anys, que no estava vacunada contra el coronavirus, va donar a llum a un nen sa i els símptomes de totes dues malalties van ser lleus, va haver de rebre ventilació mecànica per complicacions respiratòries derivades de les infeccions.

Segons el Ministeri de Sanitat del país aquest seria el primer cas dual d'aquest tipus en el món, encara que el diari The Atlantic posa en dubte aquesta afirmació i data el febrer de 2020 -un mes abans de la declaració de la pandèmia provocada pel coronavirus- les primeres infeccions causades per la Covid-19 i la grip.

A l'hospital de Nova York ProHealth de Queens, una família de quatre membres va ser diagnosticat amb Covid i grip després que el pare acudís a urgències amb símptomes de tos i febre.

La grip posa en alerta el sistema sanitari a Israel

Amb 2.000 persones hospitalitzades per grip en els centres sanitaris israelians, creix la preocupació per una onada, en aquest cas, per la malaltia causada pel virus de la influença.

Mentre tots els esforços estan posats a promoure i accelerar la vacunació contra la Covid, ha disminuït notablement el nombre de persones que s'ha immunitzat contra la grip.

Això, sumat a l'eliminació de les restriccions ha provocat que a Israel s'estiguin diagnosticant casos de grip que no s'havien vist des del començament de la pandèmia del SARS-CoV-2.

Al marge dels casos de grip, la variant Ómicron, com a la resta del món, ha portat un augment de casos: en les últimes hores Israel ha registrat més de 5.000 casos. El govern israelià té un únic objectiu, la immunitat col·lectiva, sigui per infecció o per inoculació amb alguna de les vacunes autoritzades.

Dels 9,4 milions d'habitants, el 60% estan vacunats, una àmplia majoria amb les fabricades per BioNTech (Pfizer). A més, les autoritats ja estan treballant en la quarta dosis dirigides a persones immunodeprimides.

Com diferenciar la Covid-19 de la grip?

Ja dins de les nostres fronteres, Govern i comunitats autònomes estudiaran demà dimarts en una reunió extraordinària la situació de la pandèmia i les mesures a posar en marxa de cara a la tornada a l'escola després de les vacances de Nadal.

Les últimes dades ofertes pel departament dirigit per Carolina Darias llança, a 30 de desembre de 2021, 791.063 casos noticiats en els últims 14 dies.

Amb aquestes xifres la incidència està disparada: 1.682 casos per cada 100.000 habitants. No obstant això, la pressió hospitalària està lluny de semblar-se a la d'altres ones, encara que a Madrid, hi ha 1.808 ingressats i 254 en Unitats de Vigilància intensiva (UCI).

Encara que la Covid no dona treva, tant el coronavirus com la grip són dues infeccions respiratòries que tenen molts símptomes en comú. Ambdues poden produir complicacions, pneumònia, o un fatal desenllaç.

Aquests virus es transmeten de maneres similars… encara que tenen algunes diferències. La COVID-19 produeix tos seca, mentre que és habitual que la grip provoqui tos, també productiva.

La malaltia provocada pel SARS-CoV-2 rares vegades causa esternuts, mentre que és un símptoma molt habitual del virus provocat per influença. Les nàusees o vòmits i la diarrea poden donar-se en aquells pacients positius per Covid-19, mentre que no és habitual en la grip.

Els símptomes del coronavirus poden aparèixer de dos a 14 dies des de l'exposició al virus, els símptomes de la grip apareixen d'un a tres dies des del contacte amb una persona contagiada. La recuperació també és menor: de tres a 10 dies.