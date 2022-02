L'ús de la mascareta en exteriors divideix a les comunitats autònomes que aquesta tarda es reuneixen amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en el Consell Interterritorial. Algunes, com País Basc, Comunitat Valenciana, Extremadura, Cantàbria o Andalusia, fan costat clarament a l'Executiu. Unes altres, com Madrid, en contra de la mesura des del minut zero, diuen clarament que és hora d'abandonar aquesta mesura de protecció, una postura a la qual se sumen Castella i Lleó, Galícia o Catalunya.

L'ús de la mascatreta en exteriors estarà avui present a la reunió del Consell Interterritorial del SNS (CISNS) en el qual participen Govern i comunitats autònomes. No obstant això, des d'autonomies com Castella-la Manxa, aclareixen a El Periódico de Espanya, diari pertanyent al mateix grup editorial que Diari de Girona, que no és un dels temes que figuren a l'ordre del dia de la convocatòria.

Cal recordar que ahir dimarts, durant el debat en el Congrés sobre la convalidació del Reial decret llei 30/2021 pel qual s'adopten mesures urgents de prevenció i contenció per a fer front a la crisi del coronavirus, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, no va aclarir fins quan continuarà en vigor la restricció. "El temps estrictament necessari. Anem pel bon camí. Estem cada vegada més a prop", va assenyalar la titular de Sanitat. Una convalidació que generat una enorme controvèrsia, ja que com va avançar el citat diari, el Govern ha inclòs en el decret llei una mesura en favor dels pensionistes amb menys poder adquisitiu.

Mentre la mesura continua sent obligatòria, són diverses les comunitats que ja han manifestat el seu descontentament. Algunes, com Madrid, des que el passat 23 de desembre, el Consell de Ministres aprovés el citat reial decret davant l'avanç imparable de la variant òmicron en aquells dies, s'establia novament el seu ús obligatori, amb independència de la distància de seguretat. Al·leguen que no es justifica per l'alt grau de vacunació, la situació epidemiològica i la immunització aconseguida per la variant òmicron.

Antonio Zapatero, viceconseller d'Acció Sanitària i Salut Pública de la Comunitat de Madrid, ha insistit aquest matí, en declaracions a Onda Madrid, en què sempre ha estat una mesura "sense cap validesa per al control de la pandèmia". Zapatero ha explicat que la comunitat "sempre s'ha basat en criteris científics" i en, en aquest sentit, ha indicat que mai van compartir la decisió del Govern de tornar a decretar l'ús obligatori d'aquesta mesura de protecció abans de Nadal.

Catalunya diu que "no té sentit"

En la mateixa línia s'han posicionat altres comunitats, com Castella i Lleó, Galícia o Catalunya. Avui mateix, el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha sostingut aquest dimecres que l'ús obligatori de la mascareta en exteriors "no té gaire sentit". Des de Galícia, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, es pronunciava el dimarts en la mateixa direcció i defensava que es podia començar a relaxar aquest ús malgrat que s'ha de fer complir el seu ús en interiors.

A Castella i Lleó, el candidat del Partit Popular a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, es pronunciava "a nivell personal" i advocava per retirar l'ús obligatori en exteriors. En la seva argumentació, l'alt grau de vacunació, la situació epidemiològica i la immunització aconseguida per la variant òmicron.

Castella-la Manxa també sembla apostar perquè la utilització no sigui obligatòria. Però, des de la seva Conselleria de Sanitat, matisen: "Nosaltres estarem a favor de treure-la, però al seu degut temps". La mesura, continuen, "serà oportuna a mesura que vagin baixant els indicadors oficials". I, recorden, l'obligatorietat de tornar a posar-se la mascareta a l'aire lliure es va posar amb 800 casos d'incidència acumulada a 14 dies i encara estem molt per sobre d'aquesta casuística.

Les comunitats que volen mantenir-la

En l'altre extrem, estan les comunitats que sí que fan costat al Govern en la seva croada de, contra el criteri dels experts i fins i tot d'organitzacions de consumidors, la població continuï, almenys durant uns dies, utilitzant aquest sistema de protecció enfront del virus. Una mesura que, la majoria, creu que hauria de ser abordada per la Comissió de Salut Pública en els pròxims dies.

Així, la consellera basca de Salut, Gotzone Sagardui, ha assegurat que existeix "unanimitat" sobre la necessitat de continuar utilitzant-la "en exteriors i en interiors" a l'ésser una mesura "de les més eficaces per a tallar la transmissibilitat" del coronavirus. "Estem d'acord amb la convalidació del decret", responen escaridament des de la Conselleria de Sanitat d'Extremadura. El Govern de La Rioja també veu prudent continuar amb el seu ús fins a veure l'evolució de la pandèmia en les pròximes setmanes, segons ha assegurat aquest dimecres el seu portaveu, Álex Dorado.

Des d'Andalusia, la Conselleria de Salut i Famílies manté la seva "recomanació" d'usar les mascaretes "tant en interior com en exteriors", malgrat que l'evolució de la pandèmia en la comunitat es troba en una fase "descendent". Així ho ha indicat aquest dimarts el conseller Jesús Aguirre qui, a més, ha recordat que el seu ús ve recollit en una llei del Govern central, per la qual cosa el seu departament només pot limitar-se a "recomanar" el seu ús.

Per a Aguirre, des del punt de vista sanitari, és "recomanable l'ús de màscares" també a nivell d'exteriors, "màximament quan estem en la part àlgida de la sisena onada d'aquest coronavirus, i sense saber amb certesa el que ens vindrà". En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, partidari de mantenir-la en els espais exteriors. Pensa que, no portar-la, pot fer la sensació que "tenim controlat" el coronavirus, "i no és així".

València aposta per continuar

Per part seva, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, considera que les mascaretes son, en l'actualitat, "l'efecte més emblemàtic, més simbòlic i eficaç per a contenir la pandèmia" de coronavirus, per la qual cosa qualsevol pas per a la seva retirada ha de ser "molt sospesat" i "prudent".

Per part seva, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat també aquest dimecres la fi de l'obligatorietat, excepte quan no es pugui mantenir la distància de seguretat amb altres persones. Per l'associació, l'obligatorietat d'aquesta mesura és un error: no té fonament científic, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) mai ho ha recomanat, i a més pot ser fins a contraproduent. Les seves raons: ara cauen amb més facilitat en "la fatiga de pandèmia i poden relaxar-se en el compliment d'altres mesures que continuen sent recomanables".