La presidenta de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), Maria Assumpció Vilà, alerta que «si no es prenen mesures urgents per redreçar la situació al sistema sanitari la pròxima pandèmia serà la del càncer». La FECEC demana a la Generalitat més recursos i més personal a l’atenció primària. L’organització ha demanat també que s’estableixi el cribratge poblacional per al càncer de cèrvix, un cop recuperats els de mama i còlon. Segons dades aportades per aquesta federació, el 2022 s’esperen més de 280.000 nous casos de càncer a l’Estat, quan l’any anterior se’n van registrar 276.239. Això sense tenir en compte els retards de diagnòstic provocats per la covid-19. Paral·lelament, han rebut més demanda de serveis d’atenció psicosocial com ara acompanyament psicològic, assessorament legal i teràpies de rehabilitació. La FECEC agrupa 15 organitzacions que treballen a Catalunya per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies.