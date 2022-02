La pèrdua de qualitat del sistema sanitari a causa de la pandèmia de la covid-19 i del benestar a l’hora d’accedir a diagnòstics i tractaments «donarà lloc que hi hagi més mortalitat per malalties que estaven ben controlades», com cardiovasculars o càncers. Així ho ha afirmat recentment el cap del Servei d’Oncologia Mèdica de Vall d’Hebron i director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), Josep Tabernero, qui assenyala que els diagnòstics de càncer s’estan recuperant a Catalunya però que l’any passat encara van ser inferiors al 2019. El 2020, la caiguda va ser del 12%.

També li preocupa que encara molta gent té por d’acudir als centres sanitaris i ha demanat «recuperar la cadena de la confiança i la transmissió d’informació» i respondre «a les demandes de la població» per no fer «un daltabaix» amb el que s’havia aconseguit, ha dit, «en molts anys de lluita per tenir un sistema de qualitat». De fet, aquesta davallada de diagnòstics s’ha produït de forma global. Ahir, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) alertava que Espanya va detectar el 2020 un 34% menys de càncers que en la mitjana dels anys previs a la pandèmia i va subratllar que el diagnòstic i tractament de càncers a la regió «ha patit d’una manera sense precedents» a causa de la covid-19. La resta de països europeus també han patit un fort sotrac del qual encara no s’han acabat de recuperar. Per tot això, constaten que els efectes de la «disrupció» per la pandèmia «se sentiran durant anys». 33.000 nous càncers D’altra banda, A Catalunya l’any 2021 es van diagnosticar, mitjançant tècniques d’anatomia patològica, 32.967 nous casos de càncer, xifra que suposa un 2,6% menys de casos diagnosticats respecte al nombre de nous diagnòstics l’any 2019, abans de la situació pandèmica, segons Salut. El diagnòstic de nous casos del càncer de còlon, recte i anus, majoritaris entre la població catalana, en el 2021, va ser de 4.757, un 5% menys que l’any 2019, mentre que en càncer de mama, el tumor més freqüent en dones, el nombre de nous diagnòstics va ser un 3,7% inferior, 4.960 casos, en relació amb els casos diagnosticats l’any 2019. Pel que fa a l’atenció oncològica tant a hospitals com a consultes externes i hospital de dia, l’any 2021 es va recuperar l’activitat oncològica amb 66.583 primeres visites a hospitals i 411.000 visites a consultes externes, i es va registrar un augment superior al 500% pel que fa a les visites oncològiques no presencials. El Pla director d’oncologia calcula les estimacions de la supervivència relativa als 5 anys dels pacients diagnosticats a partir de les dades dels registres de càncer de Girona i Tarragona. Pel que fa a la supervivència als 5 anys dels pacients diagnosticats en el període 2010-2014, en homes, un 56% dels pacients diagnosticats de càncer sobreviuen a la malaltia als 5 anys, destaca l’elevada supervivència, d’un 92%, en pacients de càncer de pròstata, i l’alta letalitat per als diagnosticats de càncers de tràquea, bronquis i pulmó, amb una supervivència del 14%. Un dels nous serveis que s’ha inclòs a Catalunya és el d’oncologia de precisió, que en els seus primers mesos d’implantació ha fet 2.414 determinacions. L’oncologia de precisió es realitza actualment a través de quatre panels d’alteracions moleculars que s’apliquen als tumors sòlids, entre els quals destaquen el càncer de pulmó, el de còlon, el de mama i el d’ovari, a les malalties hematològiques com leucèmies, limfomes o mielomes, als tumors pediàtrics i a la línia germinal.