L'hospital HM Nou Delfos ha començat aquest divendres el reclutament de voluntaris per participar en la fase III de l'assaig clínic de la vacuna contra la covid-19 d'Hipra aprovat aquesta setmana per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. El centre va iniciar fa uns dies els contactes amb els interessats en participar en la investigació i també ha fet una crida a la col·laboració dels ciutadans. El responsable de l'estudi a HM Nou Delfos, Noel Bordón, ha destacat que «serà l'esforç de tots els implicats el que aconsegueixi tirar endavant l'assaig clínic». Segons Bordón, els voluntaris s'hauran de sotmetre primer a una analítica de sang abans d'inocular-los la dosi i se'ls farà un seguiment al cap de 14 dies i als 3, 6 i 12 mesos.

Les persones que vulguin participar en l'assaig han d'haver rebut una o dues dosis d'una de les vacunes autoritzades (Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vachevria (AstraZeneca), Janssen (Janssen) o combinades) com a mínim fa 3 mesos, encara que si han passat la Covid-19 almenys fa 1 mes, sense haver ingressat a l'hospital, també ho podran fer. En el cas dels joves i adolescents, haurien d'haver rebut dues dosis de la vacuna de Pfizer i no haver passat la malaltia. L'hospital comptarà amb el suport de diverses entitats que difondran la necessitat de disposar dels 3.000 voluntaris requerits per a aquest assaig clínic.