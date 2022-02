L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat és el primer centre de Catalunya que compta amb una unitat de vigilància intensiva (UCI) de nounats compartimentada en habitacions, la qual cosa permet a les famílies estar les 24 hores amb el nadó i implicar-se en la seva cura. En un comunicat, l’hospital va explicar que la nova UCI «deixa enrere el tradicional model d’espai obert» i opta per un que facilita una major implicació de la família en la cura del nadó, la qual cosa afavoreix el seu benestar.

«Que els pares puguin estar el major temps possible amb el seu petit és important per a tots els nadons, però fonamental en el cas dels prematurs perquè afavoreix la lactància materna, permet fer més pell amb pell. Per a aquests nens, el contacte amb la família forma part del tractament», va destacar el cap de la UCI neonatal, Martín Iriondo.

Amb una superfície de 2.266 metres quadrats, quatre vegades més gran que l’anterior, la nova UCI de nounats compta amb 44 llits (6 més que l’antiga unitat), distribuïts en 24 habitacions individuals, cinc dobles, dues triples i una quàdruple.

Dues de les habitacions individuals i una de les dobles poden ser reconvertides en quiròfans per poder operar els nadons més inestables sense haver de traslladar-los fora de la unitat i dos llits estan especialment equipats per fer ECMO (suport vital extracorpori indicat quan falla la respiració o la circulació).