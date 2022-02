En la llista de propòsits sempre hi apareixen aquest parell: Perdre pes i portar una dieta més saludable. Aconseguir el nostre objectiu és molt més senzill del que sembla, només hem de fer els passos adequats. Planificar la nostra dieta amb antelació i seleccionar bé els ingredients que utilitzarem en el nostre menú setmanal són dos passos fonamentals per obtenir el nostre propòsit molt abans dels que esperem.

Les verdures i les fruites han de ser la base de la nostra alimentació i entre totes elles, el kiwi és una de les quals més poden ajudar-nos a aconseguir una figura envejable i un estat de salut fort. Aquests són alguns dels beneficis del kiwi:

Alt contingut en vitamina C, que ens ajudarà a tenir un sistema immunitari més fort i a reduir l'estrès

Ric en antioxidants, ens ajudarà a mantenir més joves les nostres cèl·lules i això es notarà en l'estat de la nostra pell

Conté fibra, la qual cosa ens ajudarà a evitar el restrenyiment i millorar la nostra digestió

Elimina la retenció de líquids, ja que és un aliment diürètic

Ajuda contra l'anèmia, perquè augmenta l'absorció del ferro

Millora els ossos, gràcies als minerals que conté

Com incorporar el kiwi a la nostra dieta?

És indubtable que és un dels millors aliments que podem afegir al nostre dia a dia. Però si et costa prendre fruita, aquí et deixem algunes idees per incorporar el kiwi a la teva dieta: