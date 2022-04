El cardiòleg Ramon Brugada (Banyoles, 1966) és el tercer de tres germans metges. Després de graduar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona, Brugada va marxar a Amèrica, on va treballar en diversos centres d’investigació. Va viure a Atlanta, Houston, Nova York i Mont-real fins que l’any 2008 va tornar a Girona per liderar el projecte de la nova facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Serà un dels ponents de la Jornada Esport i Salut que Diari de Girona celebrarà el 28 d’abril a l’Auditori CaixaBank (18 h) i que comptarà amb el suport de CaixaBank i com a col·laboradors principals: SportCat, Montepio Girona i la Secretaria de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat. L’entrada és gratuïta, tot i que cal tramitar una inscripció prèvia a la pàgina web

Per què és important practicar esport?

L’esport el que fa és millorar l’estat físic de la persona, a tots nivells. L’activitat física és un dels factors més importants en la prevenció de factors de risc cardiovasculars. Fer activitat física et controla la pressió arterial, el pes, et treu la gana, millora el son, et fa sentir millor... És un dels aspectes més rellevants en la prevenció de les malalties i genera millores a tots nivells.

Què li recomana a alguna persona que decideixi iniciar-se en l’esport de gran?

Les nostres artèries, a mesura que ens fem grans, es van tapant per molts factors que no controlem. Si deixes de fer activitat física i comences a tenir activitats de risc, les artèries es van tapant. Però no és una cosa que es noti si, per exemple, no fas exercici. Arriba un moment que aquestes persones, que potser tenen 40-50 anys, volen fer esport com quan tenien vint anys i en aquell moment fan un infart. Per això recomanem a aquesta gent que es faci una revisió abans de començar a fer esport i així, com a mínim, podem veure el nivell d’activitat física que poden fer.

Tothom s’hauria de fer una revisió cardiovascular si practica esport amb regularitat?

L’esport intens pot posar el cos i el cor al límit. La majoria de revisions a gent sana són un control rutinari, però a vegades trobem alteracions que poden portar un problema. Per això crec que els qui practiquen esport federat s’haurien de revisar cada dos anys per detectar que no hi hagi res i per garantir que no tinguin cap problema.

Què li recomanaria a algú que comenci des de zero a practicar a esport?

El que és recomanable és fer una activitat física de 30 minuts a un ritme que no et permeti tenir una conversa normal durant cinc dies a la setmana. Si és possible haver vist a un expert abans, doncs millor. Sempre han dit que la natació és el millor exercici que hi ha, però els esports, si no els fas bé, t’hi pots fer mal. Com tot, és important fer activitat física, però també tenir l’assessorament i que t’expliquin com fer-ho perquè sembla fàcil, però no ho és.

La primera actuació de prevenció per evitar la mort sobtada ha de ser un millor control dels factors de risc

Com definiria la mort sobtada?

La mort sobtada és la mort que passa quan algú està bé i al cap d’una hora està morta. També és mort sobtada quan algú es mor sense testimonis i havia estat vista bé 24 hores abans. Hi ha moltes causes possibles de mort sobtada. La mort sobtada cardíaca la veiem normalment en gent major de 35 anys i principalment degut a malalties coronàries com un infart de miocardi.

Què es pot fer per evitar aquest tipus de morts?

La primera actuació de prevenció per evitar la mort sobtada sempre ha de ser un millor control dels factors de risc: l’obesitat, la hipertensió, el tabaquisme o el sedentarisme. Fent estudis genètics detectem entre el 30 i 40% de malalties hereditàries en menors de 50 anys. Aquestes malalties sovint causen morts sobtades durant la pràctica de l’esport i per això és important detectar-les.