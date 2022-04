Moltes persones busquen constantment una dieta que puguin seguir fàcilment i que funcioni. Per desgràcia, no existeix una vareta màgica quan es tracta de perdre pes. Has d'estar compromès, decidit i voler baixar de pes per la raó correcta.

Hi ha un tipus de dieta, molt popular en els darrers temps, que consisteix en el dejuni intermitent. Això significa que durant unes hores es pot menjar, mentre que la resta del dia es dejuna.

Això també inclou la dieta de 10 hores. Vegem en què consisteix aquesta dieta, qui la va idear, què es pot menjar i com s'ha d'executar.

La dieta de les 10 hores va ser ideada per la nutricionista Jeanette Hyde, que està convençuda que aquesta dieta pot ser molt eficaç, i no tan sols per perdre pes de manera saludable. També pot utilitzar-se per combatre el sucre en sang, per exemple. Segons ella, cal deixar de menjar a les 8 de la tarda perquè el cos tingui diverses hores de dejuni.

Durant aquest temps, el cos, per mantenir l'energia, consumirà l'excés de greix i la cremarà, naturalment. És una dieta que no canvia massa l'estil de vida i els hàbits alimentaris de la persona.

En l'esmorzar s'han de prioritzar els cereals integrals, i a l'hora de dinar, peix, carn, ous o productes lactis. A partir de les 17.00 hores, és aconsellable prendre infusions. Finalment, a les 20.00 hores expira el temps per menjar i llavors han de seguir 14 hores de dejuni.

Hi ha diferents dietes que es basen en les hores en les quals es pot menjar i en les quals s'ha de dejunar. No obstant això, sempre és aconsellable consultar a un especialista. No tothom pot fer front a aquest tipus de dieta per perdre pes.