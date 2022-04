Els fruits secs han demostrat tenir grans propietats per a la salut i entre ells hi ha un que destaca per sobre de la resta: el festuc. Font d'antioxidants, proteïnes i fibra, aquesta llavor està sostinguda per gran quantitat d'estudis científics que certifiquen els seus beneficis.

Els festucs són un dels fruits secs amb més reputació i que compta amb un sabor més peculiar i aprofitable per a gaudir sol o en diverses preparacions. Així, se sol usar com a aperitiu, en amanides, salses, gelats, postres o en receptes de rostits, i és que el seu color verdós dona color i dota de grans nutrients als plats. Beneficis de menjar festucs Ajuda a reduir el colesterol: Així ho destaquen des del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya i en nombrosos estudis, com el publicat al The Journal of Nutrition, que apunta que els greixos monoinsaturats que contenen els festucs ajuden a baixar els nivells de colesterol LDL (el ‘dolent’) en sang.

Protegeix de la hipertensió arterial: Segons una recerca realitzada per la Universitat Estatal de Pennsylvania (els EUA), afegir 42,5 grams de festucs a una dieta equilibrada va reduir 4,8 mm Hg la pressió arterial sistòlica dels participants, una cosa beneficiosa per a prevenir la hipertensió.

Equilibra els nivells de sucre a la sang: L'índex glucèmic dels festucs és baix, per la qual cosa els fa aptes per a persones amb diabetis. És més, una recerca del The Review of Diabetic Studies, va descobrir millores en els nivells de sucre en sang, obesitat, pressió arterial i inflamació de persones amb diabetis. A més, un estudi publicat a l'European Journal of Clinical Nutrition va trobar que prendre festucs reduïa el sucre en el torrent sanguini si es consumien al costat d'aliments amb carbohidrats.

Menys risc cardiovascular: Aquests fruits secs podrien protegir el cor, perquè tal com explica un treball del The American Journal of Clinical Nutrition, prendre dues porcions de festucs al dia reduïa el risc cardiovascular. Aliat contra la síndrome metabòlica: Un estudi realitzat per la Universitat de Palerm (Itàlia) ratifica que els festucs són beneficiosos contra la síndrome metabòlica, ja que millora el perfil de lipoproteïnes –que ajuda a rebaixar el colesterol i els triglicèrids–, la funció endotelial, redueix el risc d'estrès oxidatiu, d'inflamació cel·lular i ajuda a controlar el metabolisme de la glucosa en sang.

Efecte saciant: El fet d'haver de llevar la pela a cada festuc ja per si mateix redueix la ingesta, perquè dona temps a sentir la sacietat. A més, aquesta fruita seca es pot considerar com un snack saludable per a usar com a aperitiu entre hores i calmar el 'cuquet' sense descurar l'alimentació i obtenint energia.

Font d'antioxidants: Els festucs són rics en antioxidants, com el betacarotè o la luteïna. I alguns dels beneficis que s'han associat als aliments antioxidants són l'alentiment o prevenció d'algunes malalties, cardiovasculars, degeneratives –com l'alzheimer–, el càncer o fins i tot el mateix envelliment, si bé encara es requereixen més estudis sobre aquest tema.

Els festucs són rics en antioxidants, com el betacarotè o la luteïna. I alguns dels beneficis que s'han associat als aliments antioxidants són l'alentiment o prevenció d'algunes malalties, cardiovasculars, degeneratives –com l'alzheimer–, el càncer o fins i tot el mateix envelliment, si bé encara es requereixen més estudis sobre aquest tema. Millora l'aparença de la pell: Segons expliquen des del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya, el festuc “és un aliment ideal per a la bellesa de la pell, ja que, al costat de la vitamina E, proporciona generoses quantitats de vitamina A, que com l'E, prevé l'envelliment i enforteix –amb l'ajuda dels seus lípids– les cèl·lules de l'epidermis”.