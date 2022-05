El teixit testicular congelat pot produir espermatozoides viables després de 20 anys

El teixit testicular masculí que es congela es pot reimplantar després de més de 20 anys i produirà esperma viable, encara que no de la mateixa qualitat que el de les cèl·lules reproductives fresques, segons un nou estudi. La congelació de cèl·lules germinals pot ser útil no només per a les persones que desitgen estendre el seu període reproductiu, sinó també per a les que encara no han assolit prou maduresa.

Aquest problema és especialment agut en nens amb diagnòstics oncològics. Els metges els recepten una teràpia que pot fer malbé qualsevol cèl·lula del cos que es divideixi ràpidament, incloses les cèl·lules sexuals. Perquè aquests nens tinguin l’oportunitat de tenir els seus fills quan superin la malaltia i creixin, és possible congelar les seves cèl·lules germinals abans de la teràpia. Aquestes cèl·lules hauran de passar en estat de crioconservació durant almenys anys, i fins i tot dècades. I encara no està del tot clar si aquestes cèl·lules poden sobreviure a un període tan llarg de congelació. Se sap que els embrions humans congelats en les primeres etapes de desenvolupament poden sobreviure congelats durant almenys 27 anys. També que els espermatozoides humans tenen una vida útil de com a mínim 40 anys. Però un nen petit no té espermatozoides preparats, per la qual cosa els predecessors d’aquests espermatozoides al teixit testicular s’hauran de congelar. I encara es desconeix quant de temps poden resistir en nitrogen líquid i si seran funcionals després de la descongelació. 23 anys de congelació Un grup de científics, dirigit per Ralph L. Brinster, de la Universitat de Pennsilvània, va decidir provar això en ratolins i rates. Al seu laboratori s’han conservat cèl·lules mare espermatogonials (precursores dels espermatozoides) de rata, congelades fa 23 anys. A manera de comparació, van agafar cèl·lules similars congelades recentment, fa d’1 a 4 mesos, així com cèl·lules fresques que no estaven congelades. Els investigadors van descongelar les cèl·lules crioconservades i les van trasplantar en testicles de ratolins (un cep especial d’immunodeficiència que no desenvolupa rebuig) que havien estat netejats de les seves cèl·lules. I van descobrir que totes les cèl·lules arrelen, però no totes de la mateixa forma: després d’una congelació perllongada, les cèl·lules progenitores van poder poblar menys túbuls als testicles i produir menys espermatozoides que les cèl·lules fresques o les cèl·lules sotmeses a una congelació breu. Treball en gens A continuació, els investigadors van decidir verificar si aquestes cèl·lules difereixen molt en la feina dels gens. Van mesurar l’expressió gènica en els progenitors d’esperma immediatament després de la descongelació i van comparar els resultats amb cèl·lules no congelades. Van descobrir que la durada de la congelació no afecta en gran mesura el treball dels gens, però també que les cèl·lules fresques difereixen significativament de les congelades: l’expressió gènica varia molt depenent de quant de temps passen les cèl·lules en nitrogen líquid. Van notar el mateix efecte en el rendiment d’aquestes cèl·lules: les que havien estat congelades durant 23 anys produïen menys espermatozoides diferenciats que les cèl·lules precursores recentment congelades i fresques. D’aquesta manera, els autors del treball, per una banda, van comprovar que fins i tot amb 23 anys de congelació, les cèl·lules progenitores no perden la capacitat d’arrelar-se a l’interior del testicle i produir cèl·lules germinals. Tot i això, van observar també que, després d’un període tan llarg d’emmagatzematge, les cèl·lules compleixen pitjor amb les seves funcions.