Per garantir un envelliment feliç i saludable és important que la gent gran mantinguin una vida activa, socialitzin i estimulin les seves habilitats físiques i cognitives. Relacionar-se, sortir de casa i compartir activitats de manera lúdica és beneficiós per evitar la solitud i millorar el seu estat d’ànim i la seva salut en general.

En Sanitas Mayores disposem d’una àmplia xarxa de centres de dia repartits per tot el territori nacional, i per Catalunya, orientats a oferir un tractament personalitzat i una gran varietat d’activitats adaptades a les necessitats de cada persona com a tallers de manualitats, xerrades sobre temes d’interès, cursos de cuina, fisioteràpia o rehabilitació i teràpies dirigides a la millora de la seva motricitat o agilitat mental.

Centres especialitzats

Així mateix, comptem amb centres especialitzats en el tractament de malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer, ja que els nostres centres no són només un lloc d’oci per mantenir entretinguda a la gent gran, sinó que també li ofereixen tractaments i assistència per a les seves patologies, tant físiques i psicocognitives com socials. Tanmateix, per a nosaltres és prioritari garantir una atenció completa que integri el nostre servei de manera total i que cobreixi les necessitats de la gent gran en els centres i residències però també en els seus domicilis per tal de tenir una atenció personalitzada i individualitzada.

És per això que comptem amb BluaU Senior, un servei personalitzat i modular que trasllada les cures de les residències a la llar.

Pla personal de salut

D’aquesta manera, un assessor de salut acompanya i cobreix totes les necessitats del més gran i s’encarrega d’elaborar un pla personal de salut, a més de realitzar un seguiment de l’evolució de l’estat de salut de l’usuari, cosa que permet anticipar-se a certes necessitats. A més, ofereix accés a consultes tant digitals com presencials amb experts de Sanitas.

Tot això per atendre cada necessitat de forma específica i garantir serveis de qualitat adaptats a cada cas, necessitat i lloc per tal que el grau d’atenció sigui acurat i la persona rebi totes les atencions possibles.