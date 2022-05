Ara, i més de dos anys després de l’aparició del primer infectat del virus, les residències geriàtriques tornen a obrir per fer somriure els seus usuaris. Un exemple és la Residència Geriàtrica Sant Jordi de Celrà, que enguany ha fet una aposta ferma pel benestar emocional de les persones que hi habiten i dels respectius familiars. Des de l’equipament, i ara més que mai després del patiment sofert, donen molta importància al fet de la socialització a través de les relacions amb els familiars, les visites o sortides.

I és que la vellesa és sinònim d’una vida pròspera, d’experiència, però també d’un risc elevat a tenir patologies amb resultats greus. Durant els darrers dos anys, i per culpa de la pandèmia causada per la Covid-19, que les residències geriàtriques van ser un dels principals focus mediàtics. Amb escassetat de personal i de recursos per enfrontar una malaltia desconeguda durant el primer tram del virus, aquests espais van haver de tancar les portes, obligant a prohibir-hi l’entrada a tercers. Molts familiars van estar molt de temps sense poder fer una abraçada, un petó i simplement intercanviar una mirada o alguna paraula amb aquella persona estimada.

Des de la residència donen importància a un programa d’activitats en exteriors, però també a l’interior

No fa molt, una de les activitats impensables pel personal mèdic o d’atenció era poder fer una passejada per la ciutat; o simplement asseure’s en una terrassa d’un bar per fer un mos o beure quelcom. Ara, aquesta activitat, que abans era quotidiana en el seu dia a dia, dibuixa somriures d’orella a orella en els rostres de les persones. Des de la Residència Geriàtrica Sant Jordi afirmen que «l’equip professional i els usuaris aprofitem per anar a fer el toc. Fem una petita passejada fins a un bar proper i demanem el que ens ve de gust». Entre les opcions a escollir, les que més triomfen són el cafè a mig matí o, fins i tot, els refrescos. Allà, asseguts, fan petar la xerrada fins que és hora de tornar cap a casa.

Tanmateix, i ara més que arriba la calor i la xafogor, les activitats a l’interior de la residència guanyen pes. Sobretot les que tenen la música com a element protagonista, després de fer un recull d’opinions dels usuaris. Des del centre destaquen en concret quan el familiar d’una usuària s’hi va apropar amb la tenora. Aquell dia a més d’ensenyar a tocar-la, va executar una classe magistral de sardanes. No obstant això, abans va posar en context a tothom, explicant què és la tenora, per quines parts està conformada, de quin tipus de fusta està fabricada i quin tipus de música emet. Posteriorment, tots i totes van jugar a un joc per endevinar la sardana que tocava i el nom del compositor. Com colofó, l’activitat final, que va ser agraïda per tothom, va fer ballar una sardana a tots els usuaris.

Activitats com aquesta fa que es respiri l’essència de l’aposta de la Residència Geriàtrica Sant Jordi de Celrà. A més, es van poder compartir estones entre l’equip mèdic, els usuaris i les respectives famílies. Cosa que durant dos anys semblava impossible que es tornés a poder fer. Malgrat això, aquesta és una de les moltes activitats programades que té la residència per fer gaudir a tots els usuaris amb què compta.