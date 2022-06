L'estiu és una magnífica època de l'any, més encara si ens n'anem de vacances. No obstant això, també és l'estació en la qual més dones pateixen cistitis, una infecció del tracte urinari que comporta una inflamació a la bufeta. De fet, s'estima que el 37% de les dones pateix com a mínim un episodi de cistitis al llarg de la seva vida, segons dades del Centre d'Investigació en Fitoteràpia (Infito).

Per què a les dones?

Per què l'estiu és l'època en què més casos de cistitis es reporten? Alguns estudis indiquen que es deu a la calor, la humitat, i també a un possible augment de les relacions sexuals. D'altra banda, el motiu pel qual ho pateixen més dones que homes és a causa de la seva anatomia, ja que la uretra és més curta i facilita el pas de bacteris a la bufeta. Davant la sospita d'una possible cistitis, és recomanable acudir al metge de capçalera perquè prescrigui el tractament adequat. Els símptomes més freqüents d'aquesta infecció són ardor o dolor en orinar, ganes d'orinar constants i no poder fer-ho i, de vegades, també pot ocasionar sang a l'orina.

Consells de prevenció

Segons els experts, hi ha una sèrie de recomanacions que es poden seguir per evitar tenir cistitis: hidratar-se, anar a orinar amb freqüència, dutxar-se en lloc de banyar-se, orinar al més aviat possible després de les relacions sexuals i evitar l'ús de productes que poden alterar la flora vaginal –com espermicides o dutxes vaginals–. Així mateix, recomanen utilitzar freqüentment roba interior de cotó.