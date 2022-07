Amb la consolidació de les noves variants de l'òmicron com les dominants en la propagació de la setena onada del coronavirus i davant el relaxament de les mesures de vigilància en bona part dels països, la delegació europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) augura una tardor i un hivern complicats. A aquesta consideració s'hi ha de sumar la variació dels símptomes més habituals que presentin els afectats i que en les últimes setmanes estiguin registrant un augment significatiu de la dispnea, que desperta la preocupació de les autoritats sanitàries.

La dispnea és la sensació de falta d'aire o la dificultat per respirar, un símptoma qualificat de «seriós» per la mateixa OMS, amb similar consideració al dolor al pit, l'atordiment i els problemes de coordinació per a la mobilitat i la parla que també poden presentar-se amb la covid. En tots aquests casos es recomana acudir a un centre sanitari amb celeritat. Un altre símptoma que s'està presentant amb freqüència en els positius de les últimes setmanes és un que no genera l'esmentada preocupació entre l'OMS: la coriza o rinitis aguda, trastorn que afecta la mucosa nasal i que causa esternuts, picor, obstrucció, secrecions nasals i, a vegades, falta d'olfacte.