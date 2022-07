Salut començarà a administrar la vacuna de la verola del mico aquest dijous a persones amb pràctiques sexuals d'alt risc per prevenir la infecció (preexposició) i a aquelles que hagin estat en contacte amb un cas i que puguin ser vulnerables -infants, dones embarassades i immunodeprimits- (postexposició). Aquests són els criteris consensuats per administrar les 1.643 dosis assignades a Catalunya, de les 5.300 que de moment ha rebut l'estat espanyol. Les vacunes s'injectaran en tres centres de Barcelona i seran els serveis que contactaran prèviament amb aquestes persones per programar la cita. Salut ha confirmat aquest dimecres 1.025 casos, la majoria d'homes entre 20 i 60 anys. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats, 3.125.

En una roda de premsa aquest dimecres per explicar la situació actual de la verola del mico (monkeypox) i l'estratègia de vacunació, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat que a Catalunya li correspon una tercera part de les dosis de vaccí assignades a l'estat espanyol. Tot i això, ha indicat, el nombre de dosis és molt limitat i per això és molt important que arribin a les persones que més les poden necessitar, ha recalcat: «El compromís és que estiguin ben posades i de seguida». Les vacunes es començaran a punxar aquest dijous i la previsió és que aquestes primeres 1.643 dosis puguin acabar-se d'administrar en unes dues setmanes, ha assenyalat.

Les vacunes de la verola del mico s'administraran, d'una banda, a les persones que mantenen pràctiques sexuals d'alt risc, fonamentalment, però no exclusivament, homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (GBHSH), incloses en programes de l'anomenada PrEP –profilaxi preexposició- al VIH o amb infecció per VIH. També, a persones amb un alt risc ocupacional. S'administraran a l'Hospital Clínic, al BCN Checkpoint i a la Unitat d'ITS Drassanes-Vall d'Hebron. Seran els serveis els que contactaran amb les persones per programar la cita per a la vacunació. Entre altres criteris, hauran de ser menors de 45 anys –els majors d'aquesta edat van rebre la vacuna de la verola-; no haver patit la malaltia o no haver tingut contacte amb un cas en els deu dies anteriors.

El director mèdic de BCN Checkpoint, Pep Coll, ha deixat clar que no es tracta d'estigmatitzar ningú, sinó de donar la informació necessària per evitar infeccions a la població que més contagis està tenint. La verola del mico no és una malaltia de transmissió sexual (ITS), però sí que es transmet per via sexual, ja que el contagi es produeix en tenir contacte estret amb una persona que té la infecció. D'altra banda, les vacunes també s'administraran a contactes estrets que puguin ser vulnerables, per reduir la probabilitat que desenvolupin la malaltia. Són infants, dones embarassades i persones amb immunosupressió. En aquest cas, quan es faci l'estudi de contactes a la persona contagiada, es valorarà quins podrien rebre la vacuna. Cabezas ha explicat que es tracta d'una indicació de salut pública, fora de la fitxa tècnica, i que es farà una valoració de risc-benefici en cada cas.

La secretària de Salut Pública creu que les vacunes ajudaran a prevenir infeccions, però ha advertit que el nombre de dosis és limitat i que no podran cobrir totes les persones que poden estar en risc i, per això, ha apel·lat a les altres estratègies, com les campanyes de comunicació. Des de BCN Checkpoint també recomanen reduir el nombre de parelles sexuals o l'abstinència, quan algú els demana com es pot protegir. L'efectivitat del preservatiu és molt limitada en aquest cas, ha apuntat Coll. Algunes persones amb la verola del mico a Catalunya han requerit alguns dies d'hospitalització, però tots els casos estan tenint un bon curs. Amb tot, des de Salut Pública alerten que, tot i que en la majoria de casos no és una malaltia greu, pot causar lesions doloroses i aparatoses, sobretot a la pell, i que algunes poden deixar cicatrius. En aquests moments hi ha 1.407 casos en estudi a Catalunya. 1.025 s'han confirmat.