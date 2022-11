Un dels primers exercicis que dono als meus pacients és un gràfic on estan representades, en forma de porcions dins d’un cercle, les principals àrees de la vida com, per exemple, la salut, els diners, l’amor, la família, la professió, el desenvolupament personal, l’oci i els amics. L’exercici consisteix a puntuar de l’1 al 10 el grau de satisfacció actual a cada àrea. Com a segon pas, demano que puntuïn de nou aquestes àrees de l’1 al 10, però ara indicant on voldrien estar d’aquí a tres mesos, és a dir, quina puntuació voldrien assolir. Per exemple, si han puntuat l’àrea «professió» amb un 4, demano que expliquin primer les raons, i si han indicat que després de tres mesos voldrien arribar a un 8, els demano, com a tercer pas, que escriguin quines accions realistes poden dur a terme per poder aconseguir aquesta meta, quines coses podrien fer d’aquí a tres mesos que transformin la seva insatisfacció actual en satisfacció a curt termini.

Aquesta eina, anomenada «La roda de la vida» i que va ser creada per Paul J. Meyer, l’impulsor del Sucess Motivation Institute el 1960, ajuda les persones a prendre consciència sobre les seves vides i sobre quines accions realitzar per sentir-se millor. No es tracta de generar grans canvis. Es tracta de fer petites accions que poden representar una gran diferència.

El més curiós d’aquest exercici és com cada persona ubica els seus problemes, depenent de com pensen que és possible solucionar-los i de quines siguin les seves creences. Per exemple, puntuar l’àrea de «professió» amb un 4 no vol dir el mateix per a tothom, i voler arribar a un 8 en grau de satisfacció no suggereix que s’hagin de fer les mateixes accions. El que sabem és que, per afrontar grans dificultats que semblen inaccessibles, el millor és dividir-les en tasques més petites i fàcilment accessibles i solucionables. Així arribarem a la qüestió principal i llavors pot ser que la roda rodi, és a dir, que quan aconseguim un grau de satisfacció en una àrea que ens preocupava, alhora podem equilibrar i augmentar el grau de satisfacció en altres àrees vitals.

I és que totes les àrees de la nostra vida estan interrelacionades. Així, no és estrany que, si una persona afronta una ruptura de parella, indiqui l’àrea dels diners i l’àrea del desenvolupament personal com les més afectades, i no específicament l’àrea de l’amor, perquè potser, d’acord amb la seva perspectiva, l’àrea de l’amor està totalment solucionada amb aquesta ruptura, i en els tres mesos següents es vol trobar exactament en la mateixa situació. També pot ser que una persona puntuï l’àrea d’amics i d’oci com les més insatisfactòries quan, en realitat, es tracti d’una manca d’organització en l’àrea professional.

En qualsevol cas, utilitzant aquesta eina les persones identifiquen les seves àrees febles, plantegen accions que fan que se sentin fortes, i desenvolupen habilitats que serviran per gestionar totes les àrees. I el més important és que s’assabenten que, en gaudir del recorregut cap a metes assolibles, particulars i realistes, el seu grau de satisfacció augmenta, possiblement cap a la felicitat, sigui quina sigui la seva idea de felicitat. I tu, què esperes per a començar a millorar la teva vida?