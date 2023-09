L’’start-up’ xilena The Palpa Company ha desenvolupat una esponja de dutxa anomenada ‘Palpa’ que permet a la dona examinar-se la mama i reconèixer un tumor amb facilitat amb l’objectiu de convertir els autoexàmens de mames en una cosa rutinària i que formi part dels hàbits d’autocura de les dones joves.

Cada any més de dos milions de dones arreu del món són diagnosticades amb càncer de mama. En la fase més primerenca i quan només es troba a la mama, aquesta malaltia té una taxa de supervivència del 99 per cent. No obstant, a causa de la detecció tardana, el càncer es dissemina i la supervivència es redueix.

La majoria de les proves de detecció del càncer de mama comencen a partir dels 40 anys. Les dones menors d’aquesta edat, tret d’aquelles que tenen algun factor de risc, no van a les consultes mèdiques a fer-se mamografies rutinàries. Aquest desconeixement que hi ha sobre la malaltia fa que no es detecti a temps i avanci perillosament. En canvi, amb els exàmens preventius corresponents, el 95 per cent de les dones amb càncer de mama podrien sobreviure a la malaltia.

Per aquesta raó, l’esponja ‘Palpa’ ajuda a entrenar la tècnica per examinar-se a la dutxa. És un dispositiu que funciona com una esponja que s’omple amb gel de dutxa i que a l’interior té una simulació d’un tumor maligne, dur i inamovible. A mesura que la dona palpa l’anomalia, el gel és expulsat per l’esponja i es pot fer servir per ensabonar-se el cos i així facilitar el tacte per autoexaminar-se a la dutxa. A més, estimula la memòria sensorial, facilita l’autoconeixement i permet reconèixer com són els bonys estranys que poden aparèixer al pit.

«Amb ‘Palpa’ volem educar i entrenar les dones perquè siguin capaces de reconèixer anomalies de manera primerenca en els exàmens rutinaris, els que es fan a casa. D’aquesta manera podem millorar el pronòstic d’una malaltia que, actualment, és la cinquena causa de mort arreu del món», afirma Josefa Cortés, fundadora i CEO de The Palpa Company.

L’esponja ‘Palpa’ ha sigut nominada finalista dels premis Fundació MAPFRE a la innovació social, que tindran lloc el 24 de maig.