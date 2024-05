Aquests són els candidats gironins que han tret representació

La presència gironina de diputats i diputades al Parlament de Catalunya serà molt renovada. Hi haurà moltes cares noves i molts s’estrenaran per primer cop a la cambra catalana. Molts dels representants de les diferents formacions polítiques tenen, això sí, una certa experiència en el món municipalista.

Junts ha revalidat la seva hegemonia a la demarcació gironina. Novament, s’ha imposat i alguns dels seus aspirants a diputats s’estrenaran per primera vegada. Carme Renedo amb una llarga trajectòria en el sector de la cultura a la demarcació i en especial en l’àmbit de les biblioteques serà una de les novetats. El poder municipal està molt representat dins de Junts. L’exalcaldessa de la Jonquera, Sonia Martínez serà diputada, també continua Maite Selva, alcaldessa de Begur, i s’estrena Maria Àngels Planas, regidora de l’Ajuntament de Girona des de 2011 i responsable al llarg dels anys de l’àrea econòmica i de la hisenda municipal.

Qui repeteix com a diputat és la candidata socialista, Silvia Paneque. Es va estrenar a la darrera legislatura compaginant la seva feina com a regidora a l’Ajuntament de Girona. S’obre ara un interrogant sobre què passarà, si es dedicarà íntegrament a la política catalana o compaginarà les dues responsabilitats i seguirà fent també política municipal.

Per part dels republicans, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral que ostentava una trajectòria com a diputada però a Madrid, ha estat la candidata i estarà acompanyada per l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. El món municipalista estarà novament representat al parc de la Ciutadella. ERC va ser la formació que més renovació va introduir a la seva candidatura. Cap dels 4 diputats que van ser escollits a les darreres eleccions catalanes el 2021 repetia. El resultat, però no ha estat el que esperaven.

Qui entra també per primera vegada a la cambra és Jaume Veray, regidor del PP a l’Ajuntament de Girona i màxim dirigent dels populars a les comarques gironines. Es dona la circumstància que agafarà d’alguna manera el relleu i el llegat del seu pare, Jaume Veray Batlle que va ser diputat entre els anys 1984 i 1988 per Alianza Popular. D’aquesta manera, continuarà la nissaga dels Veray tres dècades després. Vox repeteix amb Alberto Tarradas i Dani Cornellà es queda com a únic representant de la CUP confirmant la davallada general a Catalunya.

Qui si tindrà una estrena en la política a tots els nivells és l’empresària olotina, experta en noves tecnologies, Anna Navarro. Aquesta ha estat una elecció absolutament personal del candidat Carles Puigdemont. Durant la campanya pràcticament no ha tingut protagonisme i és tota una incògnita en quin paper pot representar en la política catalana.

Els Comuns, que als darrers comicis també van obtenir diputat a la demarcació gironina, també tornen a quedar fora. El seu candidat, Eloi Badia no ha obtingut representació.

Es va confirmar, en canvi, l’entrada sorollosa d’Aliança Catalana en la figura de la controvertida alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols. Sense participar en debats -no tenia representació per fer-ho- i amb una campanya sense estridències però mantenint el seu discurs, Orriols ha confirmat el que indicaven totes les enquestes. Per primer cop tindrà representació a nivell català. Es desconeix si això implicarà deixar l’alcaldia de la capital del Ripollès, però sembla difícil.