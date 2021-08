La situació de sequera i d’alt risc d’incendi no va impedir que una celebració en un hotel de Lloret de Mar acabés aquest dissabte a la nit amb llançament de globus de foc i bengales. Els globus van aparèixer l’endemà el matí en patis de cases del barri de Lloret de Dalt i també, penjats en faroles. Els veïns denuncien els fets i asseguren que no és la primera vegada que això succeeix.

En el moment que es van produir els fets, cap a dos quarts de dotze, la Policia Local i els Bombers van haver de desplaçar-se al voltant de l’establiment hoteler, situat al carrer dels Puntaires perquè havien rebut l’avís que hi podia haver un incendi. En arribar però es van trobar que s’havien llençat globus de foc i un grup d’animació, manipulava bengales. Per tant, no hi havia cap incendi però els globus sí que havien desaparegut i s’havien llançat i empesos pel vent van anar a parar en cases i carrers de la rodalia.

Denunciat i expedientat

La Policia Local de Lloret per la seva banda davant d’aquesta situació va aixecar una acta a l’establiment hoteler, que es troba no massa lluny de massa forestal -està en un turó- tot i ser encara al nucli antic i a més, els ha obert un expedient administratiu que ara està a mans de la policia administrativa del cos. A banda, els agents també van remarcar als responsables de l’establiment que aquestes activitats no estan permeses.

Els Bombers sortosament no van haver d’apagar cap incendi però podria haver succeït. Ja que com en molts punts de Lloret hi ha massa forestal a prop de les cases de les urbanitzacions.

En el cas dels veïns de Lloret de Dalt es van llevar l’endemà amb la sorpresa: molts d’ells al pati de casa. En van comptabilitzar 30 en jardins i fanals. El president de l’Associació de Veïnes i Veïns de Lloret de Dalt, Lluís Cruz ahir es lamentava del què havia succeït durant la nit de dissabte.

A banda, va assegurar que no era la primera vegada que passava i de fet, citava un tuit que els havia fet el regidor Jordi Orobitg després dels fets on assegura que «aquesta setmana vaig trucar personalment a l’establiment hoteler que fa aquesta pràctica com animació pels seus clients, per dir-los que no ho fessin més. Vaig parlar amb el seu director i s’hi va comprometre. Ahir nit vaig veure els globus volant. Hi tant que actuarem d’ofici!». Tot i això, el president de l’entitat veïnal diu que el que a banda que els preocupa que hauria pogut passar, «el que ens preocupa més és el que ha passat, perquè sortosament no hi ha hagut conseqüències però ara estem en sequera extrema, teníem onada de calor i no és una pràctica puntual».

També denuncia que tot i les normes, des de l’establiment no les compleixen. I alhora recorda que a Lloret encara tenen a la retina el foc que a mitjans de juliol va començar per l’avaria d’un vehicle i que va afectar unes 7 hectàrees, jardins vehicles i un habitatge.