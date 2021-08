Els exvots en forma de vaixell de mitjans del segle XX han retornat aquesta setmana al Santuari del Vilar de Blanes, després de ser exposats durant gairebé dos mesos al baptisteri de la Parròquia Santa Maria de la vila. Les presentalles havien sigut restaurades i col·locades a l’Església per festejar la seva recuperació. Al llarg d’aquesta setmana, però, han sigut traslladades de nou al Santuari a través de l’Obreria del Vilar i la col·laboració dels serveis municipals de l’Ajuntament de Blanes.

Aquests dos exvots en forma de vaixell habitualment s’havien pogut veure penjats al Santuari del Vilar, on hi eren instal·lats des de mitjans del segle XX, juntament amb nou altres embarcacions en miniatura.

Antònia Perpinyà Pujols va ser l’encarregada de retornar la forma i la qualitat originals dels dos vaixells, un procés minuciós i delicat que va requerir una dedicació que es va allargar mesos. Les veles i les cordes eren irrecuperables, ennegrides i malmeses pel pas del temps i el fum dels ciris. La restauració la va realitzar durant els mesos de confinament de la covid-19, i hi treballava vuit hores diàries, juntament amb el seu marit.

Els dos vaixells reprodueixen dues embarcacions que van existir a la vida real. Són el Mare de Déu del Vilar, un vaixell pesquer, i la caravel·la Santa Maria, fragata de guerra. Ambdues reproduccions refermen la vocació marinera del municipi, on temps enrere hi havia una intensa activitat naviliera de trànsit comercial marítim amb Amèrica, i comptava amb unes drassanes arran de la platja.

Pel que fa al trasllat, requeria una logística molt determinada. És per això que l’Obreria va demanar la col·laboració del consistori per poder-lo dur a terme. Els serveis municipals es van encarregar de preparar les presentalles, protegir-les i transportar-les al Santuari. Des de l’Obreria, es va fer l’arranjament i els preparatius necessaris perquè durant el trasllat estiguessin protegides.

Antigament, els exvots s’oferien a divinitats en compliment d’un vot o prometença, o bé a canvi d’un benefici rebut. La gent cristiana solia oferir-ho a Jesucrist, la Verge o un Sant. A Blanes, en canvi, solia ser una ofrena per a la Verge del Pilar, de molta devoció popular i a qui molts blanencs van oferir algun exvot, majoritàriament mariner, que reproduïa un vaixell en miniatura. Els solien regalar els mariners al Santuari en compliment de la prometença per haver-los salvat la vida en una tempesta o una travessia especialment accidentada. Per això, al Santuari encara s’hi veuen nombrosos vaixells que reprodueixen conegudes fragates i velers que van existir en la realitat.