Detinguts a Lloret per robar 1.200 euros simulant una avaria del cotxe a Blanes

La Policia Local de Lloret de Mar ha detingut dos homes que van simular una avaria del cotxe per robar una bossa de mà on hi havia la recaptació d’un hotel. Un total de 1.200 euros.

Aquest arrest però va ser possible gràcies a la feina inicial realitzada per la Policia Local de Blanes durant l’assistència de les víctimes que van patir aquest engany i posterior furt. Aquest tipus de furt que s’anomena del mètode del peruà consisteix sovint en què es fa creure al conductor que té una avaria i quan s’atura, li sostreuen els objectes de valor. En el cas de Blanes, el cas es va produir dimarts pels volts de les onze del matí. Les víctimes circulaven per la carretera GI-682, l’anomenada Carretera d’Accés a la Costa Brava quan els dos presumptes autors van fer senyals a les víctimes perquè s’aturessin perquè havien patit una suposada avaria al seu cotxe. Els autors van sostreure la bossa de mà, mentre entretenien una de les víctimes i varen fugir. Les víctimes però van reaccionar amb rapidesa perquè van poder anotar la matrícula del cotxe en el qual anaven els dos lladres i van alertar la Policia Local de Blanes. Aquest cos policial va assistir als afectats, que transportaven tants diners -1.200 euros- perquè era la recaptació d’un establiment hoteler. Gràcies a la matrícula, la Policia Local va poder seguir el moviment del vehicle a través de les càmeres de vigilància i amb això juntament amb les dades que van aportar les víctimes van avisar ràpidament a Policies locals i Mossos que el cotxe anava cap a Lloret. Els agents de la Policia Local de Lloret, quan el vehicle va entrar al municipi van rebre l’avís a través pel sistema de lectura de matrícules de les càmeres i van aconseguir interceptar-lo poc després dels fets a la zona de Cala Canyelles. Els dos homes van quedar detinguts i compten amb antecedents policials. Feia uns dies, que ja se’ls havia detectat per la zona de Tossa. En l’escorcoll els van trobar diversos bitllets de loteria a més dels diners robats feia poca estona a Blanes.